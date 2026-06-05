Сборная России назвала стартовый состав на матч с Буркина-Фасо

Сборная России по футболу опубликовала состав на товарищеский матч с командой Буркина-Фасо, который пройдет 5 июня в Волгограде.
Капитаном команды будет Алексей Миранчук. Ворота команды будет защищать Александр Максименко.
Также с первых минут в составе сборной России сыграют: Мингиян Бевеев, Виктор Мелехин, Евгений Морозов, Данил Круговой, Дмитрий Баринов, Наиль Умяров, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Лечи Садулаев.
Команда Валерия Карпина с 2022 года проводит только товарищеские матчи — ФИФА и УЕФА отстранили ее от своих турниров из-за военной операции на Украине.
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