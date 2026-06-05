Сборная России по футболу разгромила команду Буркина-Фасо

ВОЛГОГРАД, 5 июн — РИА Новости. Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Буркина-Фасо в товарищеском матче.
Встреча прошла в Волгограде в присутствии 41 058 зрителей и завершилась со счетом 3:0. В составе сборной России отличились Лечи Садулаев (14-я минута), Алексей Миранчук (20) с передачи своего брата-близнеца Антона и Илья Вахания (73). На 42-й минуте команда Буркина-Фасо осталась в меньшинстве после прямой красной карточки, полученной Мохамедом Уэдраого.
В составе сборной в возрасте 18 лет 2 месяцев и 3 дней дебютировал полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Он заменил Антона Миранчука на 60-й минуте. Ибрагимов стал третьим самым молодым дебютантом в истории национальной команды. В более молодом возрасте на поле выходили вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (18 лет и 20 дней) и нападающий столичного «Локомотива» Сергей Пиняев (18 лет и 15 дней). Также за сборную дебютировал 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов. На 60-й минуте он заменил Евгения Морозова.
С капитанской повязкой на матч вышел Алексей Миранчук. На ней был изображен волгоградский памятник «Родина-мать зовет!», а также присутствовала надпись «Год единства народов России» и цифра 2026. Матч был открыт гимном России в исполнении сводного детского хора города-героя Волгограда.
После игры в Волгограде команда Валерия Карпина проведет еще один товарищеский матч — 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго. 28 мая сборная России со счетом 0:1 уступила египтянам в гостях.
Валерий Карпин
Амир Абду
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
23
Кильян Никьема
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти