Сборная России по футболу разгромила команду Буркина-Фасо

В составе сборной в возрасте 18 лет 2 месяцев и 3 дней дебютировал полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Он заменил Антона Миранчука на 60-й минуте. Ибрагимов стал третьим самым молодым дебютантом в истории национальной команды. В более молодом возрасте на поле выходили вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (18 лет и 20 дней) и нападающий столичного «Локомотива» Сергей Пиняев (18 лет и 15 дней). Также за сборную дебютировал 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов. На 60-й минуте он заменил Евгения Морозова.