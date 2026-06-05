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Карпин назвал катастрофой второй тайм матча с Буркина-Фасо: «Надо было проводить не шесть замен, а 11»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен игрой команды во втором тайме BetBoom товарищеского матча против Буркина-Фасо.

Источник: Спорт-Экспресс

В пятницу, 5 июня, россияне разгромили соперника в Волгограде со счетом 3:0. Голы забили Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания.

«Первый тайм понравился, в обороне все понравилось. Глобально все понравилось кроме того, о чем говорили перед игрой. Было мало или совсем мало открываний за спину. Остроты не так много было, сколько хотелось бы. Катастрофа — второй тайм. Что было не так? Все. Ничего не получалось, вообще ничего. Надо было проводить не шесть замен, а 11», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

9 июня Россия в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго. 28 мая россияне также встречались со сборной Египта на выезде и уступили сопернику со счетом 0:1.

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Буркина-Фасо
Футбол, Товарищеские матчи,
5.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Амир Абду
Голы
Россия
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
Составы команд
Россия
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
Буркина-Фасо
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Статистика
Россия
Буркина-Фасо
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
6
2
Угловые
5
6
Фолы
14
13
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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