Карпин назвал катастрофой второй тайм матча с Буркина-Фасо: «Надо было проводить не шесть замен, а 11»

«Первый тайм понравился, в обороне все понравилось. Глобально все понравилось кроме того, о чем говорили перед игрой. Было мало или совсем мало открываний за спину. Остроты не так много было, сколько хотелось бы. Катастрофа — второй тайм. Что было не так? Все. Ничего не получалось, вообще ничего. Надо было проводить не шесть замен, а 11», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».