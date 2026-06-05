Главный тренер сборной Буркина-Фасо о поражении от России: «Нас быстро наказали за ошибки»

— К сожалению, очень быстро получили два мяча. Россия нас быстро наказала за ошибки. 8-й номер, Наиль Умяров, очень хорошо себя проявил. И после удаления очень тяжело действовать против такой сборной России, а мы так играли больше тайма. Хотя во втором тайме у нас были моменты, подходы к чужим воротам.