Главный тренер сборной Буркина-Фасо о поражении от России: «Нас быстро наказали за ошибки»

Главный тренер сборной Буркина-Фасо Амир Абду прокомментировал разгромное поражение от сборной России (0:3) в BetBoom товарищеском матче.
Игра прошла в пятницу, 5 июня в Волгограде на «Волгоград Арене».
— Это исторический матч для Буркина-Фасо, но, к сожалению, вы проиграли. Какие выводы сделали после этой встречи?
— К сожалению, очень быстро получили два мяча. Россия нас быстро наказала за ошибки. 8-й номер, Наиль Умяров, очень хорошо себя проявил. И после удаления очень тяжело действовать против такой сборной России, а мы так играли больше тайма. Хотя во втором тайме у нас были моменты, подходы к чужим воротам.
— Как вам атмосфера на стадионе?
— Очень приятно играть при полных трибунах.
Сборная России проведет следующий матч 9 июня против Тринидада и Тобаго.
Валерий Карпин
Амир Абду
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти