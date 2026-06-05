Карпин оценил дебют футболиста «Манчестер Юнайтед» Ибрагимова за сборную России

Дебют Ибрагимова состоялся в возрасте 18 лет 2 месяцев и 3 дней. В более молодом возрасте за российскую национальную команду дебютировали только полузащитник Сергей Пиняев (18 лет и 15 дней) и вратарь Игорь Акинфеев (18 лет и 20 дней).