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Буркина-Фасо
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Карпин оценил дебют футболиста «Манчестер Юнайтед» Ибрагимова за сборную России

18-летний полузащитник вышел на поле во втором тайме матча с командой Буркина-Фасо.

Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов нормально дебютировал за сборную России в Betboom товарищеском матче с командой Буркина-Фасо. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная России в Волгограде обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. Ибрагимов вышел на поле во втором тайме, для него эта встреча стала дебютной в составе российской национальной команды.

«В некоторых эпизодах достаточно уверенно, в каких-то не так уверенно. Но нормально для дебюта», — сказал Карпин.

Дебют Ибрагимова состоялся в возрасте 18 лет 2 месяцев и 3 дней. В более молодом возрасте за российскую национальную команду дебютировали только полузащитник Сергей Пиняев (18 лет и 15 дней) и вратарь Игорь Акинфеев (18 лет и 20 дней).

Ибрагимов выступает за молодежную команду «Манчестер Юнайтед». В апреле 2025 года футболист подписал первый профессиональный контракт с английским клубом. На счету полузащитника есть матчи за сборные Англии среди игроков до 15 и 16 лет.

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Буркина-Фасо
Футбол, Товарищеские матчи,
5.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Амир Абду
Голы
Россия
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
Составы команд
Россия
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
Буркина-Фасо
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Статистика
Россия
Буркина-Фасо
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
6
2
Угловые
5
6
Фолы
14
13
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти