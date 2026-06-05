Карпин рассказал, кто из футболистов сборной России покинет расположение команды

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Никто из игроков не покинет расположение сборной России по футболу перед Betboom товарищеским матчем с командой Тринидада и Тобаго. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Встреча сборных России и Тринидада и Тобаго пройдет 9 июня в Калининграде.
«Никто не покинет расположение сборной России перед матчем. Сейчас и так остался 21 полевой футболист. Узнаем после игры [с командой Буркина-Фасо], понятно, что есть жалобы на ушибы и удары. Если все живы и здоровы, то, скорее всего, никто [не покинет]», — сказал Карпин.
Сборная России на этом сборе уступила на выезде египтянам (0:1) и победила в Волгограде команду Буркина-Фасо (3:0). После игры в Каире несколько футболистов покинули расположение национальной команды.
Валерий Карпин
Амир Абду
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти