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Буркина-Фасо
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П2
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Карпин рассказал, кто из футболистов сборной России покинет расположение команды

9 июня сборная России встретится с командой Тринидада и Тобаго.

Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Никто из игроков не покинет расположение сборной России по футболу перед Betboom товарищеским матчем с командой Тринидада и Тобаго. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Встреча сборных России и Тринидада и Тобаго пройдет 9 июня в Калининграде.

«Никто не покинет расположение сборной России перед матчем. Сейчас и так остался 21 полевой футболист. Узнаем после игры [с командой Буркина-Фасо], понятно, что есть жалобы на ушибы и удары. Если все живы и здоровы, то, скорее всего, никто [не покинет]», — сказал Карпин.

Футбол
Товарищеские матчи 2026
9.06.2026, 20:00
Россия
-
Тринидад и Тобаго
-

Сборная России на этом сборе уступила на выезде египтянам (0:1) и победила в Волгограде команду Буркина-Фасо (3:0). После игры в Каире несколько футболистов покинули расположение национальной команды.

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Буркина-Фасо
Футбол, Товарищеские матчи,
5.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Амир Абду
Голы
Россия
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
Составы команд
Россия
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
Буркина-Фасо
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Статистика
Россия
Буркина-Фасо
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
6
2
Угловые
5
6
Фолы
14
13
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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