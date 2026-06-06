Алексей Миранчук очень рад, что забил гол за сборную России после передачи брата

«Проходило больше передач с левой стороны, их замыкали. Так получалось, — сказал Алексей Миранчук. — Что касается голевой передачи от Антона, то с последнего такого момента много времени прошло. От брата получить голевую в сборной — это превыше всего остального, о чем ты мог мечтать, когда был ребенком. Я очень рад этому».