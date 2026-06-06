Алексей Миранчук очень рад, что забил гол за сборную России после передачи брата

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Забитый мяч после передачи брата в матче за сборную России по футболу — это наивысшая детская мечта. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник национальной команды Алексей Миранчук.
Ранее сборная России в BetBoom товарищеском матче обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. Алексей Миранчук отличился в первом тайме после передачи с левого края от Антона Миранчука.
«Проходило больше передач с левой стороны, их замыкали. Так получалось, — сказал Алексей Миранчук. — Что касается голевой передачи от Антона, то с последнего такого момента много времени прошло. От брата получить голевую в сборной — это превыше всего остального, о чем ты мог мечтать, когда был ребенком. Я очень рад этому».
Следующий матч россияне проведут 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.
Валерий Карпин
Амир Абду
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти