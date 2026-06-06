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Футбол. Товарищеские матчи
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Россия
3
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Буркина-Фасо
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Сингапур
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Алексей Миранчук очень рад, что забил гол за сборную России после передачи брата

Он отличился после паса Антона Миранчука в матче с командой Буркина-Фасо.

Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Забитый мяч после передачи брата в матче за сборную России по футболу — это наивысшая детская мечта. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник национальной команды Алексей Миранчук.

Ранее сборная России в BetBoom товарищеском матче обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. Алексей Миранчук отличился в первом тайме после передачи с левого края от Антона Миранчука.

«Проходило больше передач с левой стороны, их замыкали. Так получалось, — сказал Алексей Миранчук. — Что касается голевой передачи от Антона, то с последнего такого момента много времени прошло. От брата получить голевую в сборной — это превыше всего остального, о чем ты мог мечтать, когда был ребенком. Я очень рад этому».

Следующий матч россияне проведут 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Буркина-Фасо
Футбол, Товарищеские матчи,
5.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Амир Абду
Голы
Россия
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
Составы команд
Россия
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
Буркина-Фасо
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Статистика
Россия
Буркина-Фасо
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
6
2
Угловые
5
6
Фолы
14
13
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти