«Слава богу, попал по воротам». Вахания — о голе в матче с Буркина-Фасо

Вахания стал автором третьего гола россиян.
— Счастлив, что получилось победить. Было очень много болельщиков, и было приятно играть для них.
— Ты профильный защитник, но уже забил два гола за сборную. Как можешь объяснить эту сверхрезультативность?
— Если посмотреть на эти два гола, они абсолютно одинаковые. Просто добежал на дальнюю штангу и попал в пустые ворота.
— Но это же все равно нужно прочувствовать момент, чтобы так сыграть.
— Наверное, да. Тем более партнеры два раза выкатывали на пустые — спасибо им большое за это.
— Можешь разобрать этот гол? Контратака, Баринов красиво пропустил.
— Да, отвлек на себя внимание защитников, про меня, видимо, забыли на дальней штанге, и получилось, что я оказался там один. Слава богу, попал по воротам (смеется).
— Были шансы не попасть?
— Было бы не очень приятно.
— Что можешь сказать про соперника?
— Хорошая команда, физически сильная, было сложно с ними играть, особенно во втором тайме. Несмотря на то что они оказались в меньшинстве, дали отличный бой.
— С чем можешь связать то, что во втором тайме игра немного не шла у сборной России, хотя мы были в большинстве?
— Возможно, вышли расслабленными. Думали, что сейчас стоя обыграем, но не получилось.
— В сборной Буркина-Фасо есть несколько именитых футболистов. Чувствовался ли их уровень, когда ты сегодня играл против них?
— Да, конечно. На самом деле, на международном уровне, с кем бы мы ни играли, мне кажется, почти во всех командах есть такие футболисты, и, конечно, уровень ощущается.
— Сегодня многие футболисты брызгались спреем от комаров. Мошкара мешала играть?
— Да, всего покусали.
— Ты и перед матчем, и в перерыве брызгался?
— Нет, только перед матчем, но, как видно, не помогло.
— Что можешь сказать про атмосферу?
— Очень круто, если честно. Очень нравится играть в Волгограде. Здесь постоянно полный стадион, город живет футболом. Очень приятно.
— Что Валерий Георгиевич [Карпин] говорил после матча в раздевалке?
— Валерий Георгиевич был недоволен, особенно вторым таймом. Высказал достаточно эмоциональные претензии. Но, в принципе, все по делу. Будем это исправлять, — приводит слова Вахании пресс-служба РФС.
Валерий Карпин
Амир Абду
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти