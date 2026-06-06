Игрок «МЮ» Ибрагимов — о дебюте за сборную России: «Со временем покажу больше, в следующий раз хочу забить гол»

18-летний футболист принял участие в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0), выйдя на замену на 60-й минуте.
— Сразу ли удалось войти в игру или поначалу эмоции мешали сосредоточиться?
— Были, конечно, эмоции, так как это дебют. В целом спокойно сыграл, мог где‑то пройти, рискнуть, но решил спокойнее сыграть. Со временем покажу больше.
— Когда ты узнал, что выйдешь на поле?
— Перед игрой тренер сказал, что это может быть мой день. Я уже был готов, понимал, что вероятность появиться на поле высока. Сидел, готовился, изучал игру. Красная облегчила ситуацию, легче было выходить.
— Если появишься на поле в Калининграде, какая будет задача?
— В следующий раз буду больше рисковать, хочу забить гол, — приводит слова Ибрагимова «Матч ТВ».
9 июня сборная России в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго.
Валерий Карпин
Амир Абду
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти