Сборная Казахстана обыграла Сербию и продлила серию без поражений в отборе на Евро-2027

Матч первого квалификационного раунда лиги А группы 6 прошел в греческом городе Салоники на стадионе «Кафтанзоглио» и завершился победой казахстанской команды со счетом 3:1.
В первой тайме команды обменялись забитыми голами. В составе сербской команды на девятой минуте отличился полузащитник Давид Милованович. На 25-й минуте сборная Казахстана сравняла счет усилиями Торе Исмагулова.
Во второй тайме казахстанская команда отметилась еще двумя голами. Автором дубля стал нападающий Исмаил Бекболат, который отличился на 47-й минуте и 51-й минуте.
Победа позволила сборной Казахстана набрать четыре балла и возглавить группу 6. Напомним, в предыдущем матче отечественные юниоры сенсационно сыграли вничью с командой Португалии, которая еще не провела вторую встречу и с одним баллом находится на третьей строчке. Сербия с тремя очками располагается на третьем месте. Замыкает квартет команда Греции без набранных баллов.
Команды, занявшие первые три места, выйдут во второй отборочный раунд лиги А чемпионата Европы среди футболистов не старше 19 лет. Коллектив, который финиширует последним, вылетит во второй отборочный раунд лиги B.