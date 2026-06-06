Сборная Казахстана обыграла Сербию и продлила серию без поражений в отборе на Евро-2027

Победа позволила сборной Казахстана набрать четыре балла и возглавить группу 6. Напомним, в предыдущем матче отечественные юниоры сенсационно сыграли вничью с командой Португалии, которая еще не провела вторую встречу и с одним баллом находится на третьей строчке. Сербия с тремя очками располагается на третьем месте. Замыкает квартет команда Греции без набранных баллов.