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Сборная Казахстана обыграла Сербию и продлила серию без поражений в отборе на Евро-2027

Юношеская сборная Казахстана по футболу (U-19) одержала победу над Сербией в рамках отборочного матча на чемпионат Европы 2027 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: пресс-служба КФФ

Матч первого квалификационного раунда лиги А группы 6 прошел в греческом городе Салоники на стадионе «Кафтанзоглио» и завершился победой казахстанской команды со счетом 3:1.

В первой тайме команды обменялись забитыми голами. В составе сербской команды на девятой минуте отличился полузащитник Давид Милованович. На 25-й минуте сборная Казахстана сравняла счет усилиями Торе Исмагулова.

Во второй тайме казахстанская команда отметилась еще двумя голами. Автором дубля стал нападающий Исмаил Бекболат, который отличился на 47-й минуте и 51-й минуте.

Победа позволила сборной Казахстана набрать четыре балла и возглавить группу 6. Напомним, в предыдущем матче отечественные юниоры сенсационно сыграли вничью с командой Португалии, которая еще не провела вторую встречу и с одним баллом находится на третьей строчке. Сербия с тремя очками располагается на третьем месте. Замыкает квартет команда Греции без набранных баллов.

Команды, занявшие первые три места, выйдут во второй отборочный раунд лиги А чемпионата Европы среди футболистов не старше 19 лет. Коллектив, который финиширует последним, вылетит во второй отборочный раунд лиги B.