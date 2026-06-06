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Киргизия и Палестина разошлись миром в товарищеском матче

Сборные Киргизии и Палестины не выявили победителя в товарищеской встрече. Матч, прошедший 6 июня, завершился со счетом 0:0.

Источник: Рейтинг Букмекеров

В первом тайме команды действовали осторожно, создав минимум опасных моментов. На 35-й минуте арбитр вынес первое предупреждение в игре, показав желтую карточку игроку гостей. Вторая половина встречи также прошла без забитых мячей, при этом палестинцы чаще нарушали правила в концовке. Судья зафиксировал еще три желтые карточки у футболистов гостевой команды на 71-й, 85-й и 90-й минутах.

По итогам 90 минут игрового времени ни одна из сторон не смогла реализовать свои шансы в атаке. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Перед началом встречи букмекеры оценивали шансы соперников как примерно равные. На победу сборной Палестины предлагался коэффициент 2,46, успех Киргизии котировался за 2,98, а ничейный исход шел в линии за 3,15.

Сборная Киргизии владела мячом 52% игрового времени и нанесла 14 ударов по воротам, из которых 3 пришлись в створ. Палестинцы также отметились 14 ударами, но действовали точнее, заставив голкипера хозяев вступать в игру 5 раз. По угловым преимущество осталось за хозяевами поля — 6:5.

Следующий очный поединок между этими командами запланирован на 9 июня. Сборные Киргизии и Палестины вновь встретятся в рамках товарищеского матча, который начнется в 17:30 мск.