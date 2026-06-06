Киргизия и Палестина разошлись миром в товарищеском матче

В первом тайме команды действовали осторожно, создав минимум опасных моментов. На 35-й минуте арбитр вынес первое предупреждение в игре, показав желтую карточку игроку гостей. Вторая половина встречи также прошла без забитых мячей, при этом палестинцы чаще нарушали правила в концовке. Судья зафиксировал еще три желтые карточки у футболистов гостевой команды на 71-й, 85-й и 90-й минутах.