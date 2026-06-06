Сьерра-Леоне минимально обыграла Либерию в товарищеском матче

Единственный гол в этой встрече был забит во второй половине игры. На 67-й минуте отличился нападающий G. Abdul, чей точный удар принес его команде победу. В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. Арбитр зафиксировал окончание матча при минимальном преимуществе сьерралеонцев.
На точный счет 1:0 в пользу Сьерра-Леоне букмекеры предлагали коэффициент 6,00. Перед началом игры хозяева считались фаворитами: на их победу можно было поставить за 2,14. Ничейный исход оценивался котировкой 3,20, а на успех Либерии давали 3,60.
Тотал меньше 2,5 гола в этой встрече прошел с коэффициентом 1,60. Также сыграла ставка на то, что хотя бы одна из команд не забьет — на этот исход букмекеры давали 1,88. Пари на победу Сьерра-Леоне с форой (0) приносило выигрыш с коэффициентом 1,45.
По статистике команды показали равную игру по количеству угловых — оба коллектива исполнили по 3 корнера. Общий тотал угловых меньше 7,5 котировался за 2,04. Сьерра-Леоне превзошла соперника по количеству атак (67 против 61) и опасных выпадов (48 против 30).
Следующий матч эти сборные проведут вновь между собой. Вторая товарищеская встреча Либерии и Сьерра-Леоне запланирована на 9 июня и начнется в 19:00 мск.