Сьерра-Леоне минимально обыграла Либерию в товарищеском матче

Тотал меньше 2,5 гола в этой встрече прошел с коэффициентом 1,60. Также сыграла ставка на то, что хотя бы одна из команд не забьет — на этот исход букмекеры давали 1,88. Пари на победу Сьерра-Леоне с форой (0) приносило выигрыш с коэффициентом 1,45.