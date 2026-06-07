Португалия победила Чили в матче с двумя удалениями, Роналду заменили в перерыве

У португальцев отличились Гонсалу Гедеш (58-я минута) и Бруно Фернандеш (75-я минута). Один мяч чилийцев в добавленное время отыграл Лукас Сепеда.
В концовке первого тайма на поле возникла массовая потасовка, в ходе которой португалец Рафаэл Леау ударил по лицу чилийца Ивана Романа. Оба игрока получили по красной карточке.
Португальский нападающий Криштиану Роналду начал игру в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Португалия выступит на чемпионате мира-2026 в США, Канаде и Мексике. Сборная попала в одну группу с национальными командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Чилийцы не отобрались на турнир.
Роберто Мартинес
Николас Кордова
Гонсалу Гедеш
58′
Бруну Фернандеш
75′
Лукас Сепеда
90+2′
20
Жоау Канселу
8
Бруну Фернандеш
17
Рафаэл Леау
45+2′
12
Жозе Са
46′
22
Руй Силва
2
Нелсон Семеду
46′
5
Диогу Далот
3
Рубен Диаш
87′
4
Томаш Араужу
13
Ренату Вейга
46′
14
Гонсалу Инасиу
10
Бернарду Силва
46′
21
Рубен Невеш
24
Самуэль Кошта
46′
18
Педру Нету
7
Криштиану Роналду
46′
19
Гонсалу Гедеш
12
Жозе Са
46′
26
Франсишку Консейсау
76′
11
Жоау Феликс
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
5
Иван Роман
45+2′
12
Лоуренс Вигуру
17
Габриэль Суасо
6
Висенте Писарро
80′
2
Фабиан Ормасабаль
26
Фелипе Фаундес
46′
15
Франсиско Сьерральта
15
Фелипе Лойола
80′
13
Виктор Фелипе Мендес
26
Агустин Арсе
67′
18
Родриго Эчеверриа
10
Дарио Осорио
80′
22
Нильс Райхмут
16
Гонсало Тапия
80′
9
Иван Моралес
19
Максимилиано Гутьеррес
67′
11
Лукас Сепеда
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти