Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
1
:
Австралия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Панама
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
1
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Чили
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бельгия
5
:
Тунис
0
П1
X
П2

Сборная Албании проиграла команде Люксембурга в товарищеском матче

Сборная Албании уступила команде Люксембурга в товарищеской встрече на стадионе в Албании. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Единственный гол на 8-й минуте забил нападающий Данел Синани. Полузащитник Айман Дардари отдал голевую передачу, а Синани отправил мяч в сетку и вывел гостей вперед. Во втором тайме албанский клуб произвел серию замен, на поле вышли защитник Арлинд Айети и полузащитник Юльян Шеху, но счет остался прежним.

Арбитр раздал за игру шесть предупреждений — по три каждой стороне. В первом тайме желтую карточку получил форвард Энцо де Пина Дуарте душ Сантуш. Следом судья предупредил игроков хозяев Кристьяна Аслани и Кязима Лячи, а также защитника гостей Сеида Кораца. В конце матча арбитр показал желтую Флориану Бонерту и хавбеку Адриону Паязити.

Котировка на итоговые 0:1 в пользу Люксембурга составляла 12,00. Шансы команд перед игрой букмекеры оценивали как неравные: на победу хозяев давали 1,68, ничья котировалась за 3,50, а на успех гостей можно было поставить за 5,60.

Поставить на тотал меньше 2,5 можно было с коэффициентом 1,66, а на то, что хотя бы одна из команд не забьёт — за 1,87. Также в матче сыграла победа Люксембурга с форой (0), которая оценивалась котировкой 3,95.

Хозяева владели мячом 62% времени, нанесли 20 ударов по воротам и 5 раз попали в створ. Гости ответили 9 ударами (4 в створ). Общий тотал угловых больше 8,0 оценивался в 1,91: команды на двоих исполнили 16 стандартов, из которых 14 подала Албания. По жёлтым карточкам сыграл тотал больше 3,25 за 1,95 — за весь матч судья зафиксировал 6 предупреждений.