Сборная Албании проиграла команде Люксембурга в товарищеском матче

Единственный гол на 8-й минуте забил нападающий Данел Синани. Полузащитник Айман Дардари отдал голевую передачу, а Синани отправил мяч в сетку и вывел гостей вперед. Во втором тайме албанский клуб произвел серию замен, на поле вышли защитник Арлинд Айети и полузащитник Юльян Шеху, но счет остался прежним.
Арбитр раздал за игру шесть предупреждений — по три каждой стороне. В первом тайме желтую карточку получил форвард Энцо де Пина Дуарте душ Сантуш. Следом судья предупредил игроков хозяев Кристьяна Аслани и Кязима Лячи, а также защитника гостей Сеида Кораца. В конце матча арбитр показал желтую Флориану Бонерту и хавбеку Адриону Паязити.
Котировка на итоговые 0:1 в пользу Люксембурга составляла 12,00. Шансы команд перед игрой букмекеры оценивали как неравные: на победу хозяев давали 1,68, ничья котировалась за 3,50, а на успех гостей можно было поставить за 5,60.
Поставить на тотал меньше 2,5 можно было с коэффициентом 1,66, а на то, что хотя бы одна из команд не забьёт — за 1,87. Также в матче сыграла победа Люксембурга с форой (0), которая оценивалась котировкой 3,95.
Хозяева владели мячом 62% времени, нанесли 20 ударов по воротам и 5 раз попали в створ. Гости ответили 9 ударами (4 в створ). Общий тотал угловых больше 8,0 оценивался в 1,91: команды на двоих исполнили 16 стандартов, из которых 14 подала Албания. По жёлтым карточкам сыграл тотал больше 3,25 за 1,95 — за весь матч судья зафиксировал 6 предупреждений.