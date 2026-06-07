Гол Кейна принес Англии победу над Новой Зеландией в товарищеском матче

На ЧМ-2026 Англия сыграет в одной группе с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня), а Новая Зеландия — в одном квартете с Ираном (16 июня), Египтом (22 июня) и Бельгией (27 июня).