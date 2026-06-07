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Гол Кейна принес Англии победу над Новой Зеландией в товарищеском матче

Сборная Англии на нейтральном поле обыграла команду Новой Зеландии в товарищеском матче перед чемпионатом мира-2026.

Источник: Getty Images

Единственный мяч в игре был забит на 45-й минуте — отличился нападающий англичан Гарри Кейн. Итоговый счет — 1:0 в пользу команды Томаса Тухеля.

Следующий контрольный матч сборная Англии проведет против Коста-Рики 10 июня.

На ЧМ-2026 Англия сыграет в одной группе с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня), а Новая Зеландия — в одном квартете с Ираном (16 июня), Египтом (22 июня) и Бельгией (27 июня).

Англия
1:0
Первый тайм: 1:0
Новая Зеландия
Футбол, Товарищеские матчи,
6.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Томас Тухель
Даррен Базили
Голы
Англия
Гарри Кейн
45+2′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
46′
23
Джеймс Траффорд
5
Джон Стоунс
46′
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
46′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
46′
12
Валентино Ливраменто
26
Джарелл Куанса
46′
15
Дэн Берн
14
Джордан Хендерсон
46′
24
Рис Джеймс
16
Кобби Майну
46′
8
Эллиот Андерсон
17
Морган Роджерс
46′
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
46′
18
Энтони Гордон
11
Маркус Рэшфорд
46′
22
Айван Тони
19
Олли Уоткинс
46′
Новая Зеландия
5
Майкл Боксалл
16
Финн Сармен
1
Макс Крокомб
85′
12
Алекс Полсен
2
Тим Пэйн
62′
4
Тайлер Биндон
13
Либерато Какаче
62′
19
Бен Олд
6
Джо Белл
46′
14
Алекс Руфер
7
Мэттью Гарбетт
62′
21
Джесси Рэнделл
8
Марко Стаменич
85′
20
Каллум Макковатт
10
Сарприит Сингх
85′
25
Лаклан Бейлисс
9
Крис Вуд
78′
3
Франсис де Врис
11
Элайджа Джаст
78′
17
Коста Барбарусес
Статистика
Англия
Новая Зеландия
Удары (всего)
23
3
Удары в створ
4
1
Угловые
8
1
Фолы
10
13
Офсайды
2
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти