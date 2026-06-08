Эриксен, потерявший сознание в матче с Украиной: «Это отличается от того, что произошло в 2021 году»

"Я хочу сообщить всем, что чувствую себя хорошо и уже нахожусь дома с семьей. Как вы можете себе представить, разряд ИКД (имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора) стал серьезным потрясением как для меня, так и для моих близких, но я хочу всех успокоить: эта ситуация отличалась от того, что произошло в 2021 году. Я чувствую себя отлично, и мое восстановление уже началось.
Помимо искренней благодарности за поддержку и помощь всем игрокам и медицинской бригаде на поле, я также невероятно благодарен врачам, которые на протяжении многих лет заботились обо мне и моем сердце. Благодаря их профессионализму мой ИКД сделал именно то, для чего он и был предназначен — защитил меня в нужный момент.
Сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении, времени с семьей, предстоящем отпуске и играх в футбол со своими детьми. ❤️", — написал 34-летний футболист.
Матч, в котором Дания выигрывала со счетом 2:1, был остановлен и отменен после инцидента с Эриксеном, случившегося на 65-й минуте.
В настоящее время Эриксену 34 года, на клубном уровне он играет за немецкий «Вольфсбург».
Напомним, что 12 июня 2021 года во время матча чемпионата Европы против сборной Финляндии (0:1) у Эриксена случилась остановка сердца — он потерял сознание, рухнув на газон. По словам врача сборной Дании, у спортсмена случился сердечный приступ. Сообщалось, что ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Первый матч после возвращения на поле Эриксен сыграл 22 февраля 2022 года.