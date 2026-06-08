Тренер команды Тринидада и Тобаго дал оценку сборной России по футболу

«Для нас будет серьезная игра, понимаем, что сборная России очень сильна. Надеемся, что для нас будет хороший спарринг и тренировка для будущих матчей осенью, — сказал Кинг. — Летели тяжело, из Нью-Йорка в Турцию, оттуда в Москву, затем в Калининград, но готовимся, все в порядке. Это международные матчи. Погулять возможности еще не было, мы сосредоточены на игре полностью».