Тренер команды Тринидада и Тобаго дал оценку сборной России по футболу

КАЛИНИНГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России является сильным соперником, предстоящий матч станет для футболистов команды Тринидада и Тобаго хорошей проверкой. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг.
Betboom товарищеский матч сборных России и Тринидада и Тобаго пройдет 9 июня в Калининграде и начнется в 20:00 мск.
«Для нас будет серьезная игра, понимаем, что сборная России очень сильна. Надеемся, что для нас будет хороший спарринг и тренировка для будущих матчей осенью, — сказал Кинг. — Летели тяжело, из Нью-Йорка в Турцию, оттуда в Москву, затем в Калининград, но готовимся, все в порядке. Это международные матчи. Погулять возможности еще не было, мы сосредоточены на игре полностью».
«Конечно, анализировали игру сборной России. Надеемся, что за счет дисциплины и тактики сможем показать себя достойно», — добавил Кинг.
Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола. Россияне в нем занимают 35-е место, команда Тринидада и Тобаго — 103-е.