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Онопко — о невызове Сафонова в сборную России: «Был тяжелый сезон. Дали ему паузу»

Тренер сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос, почему в расположение национальной команды не был вызван вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.

Источник: РИА "Новости"

— Почему в сборную не был вызван Матвей Сафонов?

— Он 30 мая провел финал Лиги чемпионов, завоевал титул. Приняли решение дать ему паузу. Был тяжелый сезон. Понятно, болельщики хотели бы увидеть Сафонова, Головина. Но мы приняли решение дать паузу.

— Какой матч сборной вы увидели первым как болельщик?

— В детстве любил смотреть все сборные. Конечно, и сборную СССР, когда играли Блохин, Заваров. Сборная Лобановского. Тяжело сказать конкретный матч. Но я всегда любил смотреть не только футбол, но и хоккей, даже фигурное катание. Серии России и Канады были в 3 утра, тоже смотрел.

Если выбирать один матч, когда Ван Бастен забил гол Дасаеву, мы тогда играли в финале. Сумасшедшая игра. К сожалению, проиграли… В детстве не было много информации, чтобы купить какой-то цветной журнал, повесить команду в квартире. Как-то доставали, тогда это было очень ценно.

9 июня Россия сыграет в BetBoom товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдет в Калининграде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

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