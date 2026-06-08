Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Франция
3
:
Северная Ирландия
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Товарищеские матчи
09.06
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
53.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
2
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2

Карпин не пришел на пресс-конференцию перед матчем сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пропустил пресс-конференцию перед товарищеским матчем с национальной командой Тринидада и Тобаго. Об этом пишет «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Валерий Георгиевич много давал интервью, решили провести ротацию, чтобы вам было интереснее. У нас не так много информации по сопернику, но мы провели пару теорий, посмотрели, как команда обороняется и играет с мячом», — заявил тренер сборной России Виктор Онопко, который пришел на пресс-конференцию вместо Карпина.

Матч сборных России и Тринидада и Тобаго состоится 9 июня в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

28 мая сборная России под руководством Карпина проиграла матч национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась с результатом 0:1. 5 июня российские футболисты обыграли соперников из Буркина-Фасо со счетом 3:0.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Футбол. Товарищеские матчи
09.06
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
53.00
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше