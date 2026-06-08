Хавбек «Спартака» пропустит матч с Тринидадом и Тобаго из-за простуды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил в эфире «Матч ТВ», что полузащитник Наиль Умяров не сыграет в товарищеском матче против команды Тринидада и Тобаго. Причина — простуда и высокая температура.
Матч пройдет 9 июня в Калининграде, начало в 20:00 мск.
«У нас каждый день что‑то происходит. Видимо, поймали какой‑то вирус, человек 11 за три дня. То один пропускает, то другой, то температура поднимается. Умяров поэтому даже не приехал, у него высокая температура», — сказал Карпин.
Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Ливай Гарсия не сыграет за сборную Тринидада и Тобаго в товарищеском матче против россиян из-за семейных проблем.
Умяров дебютировал в национальной команде в ноябре прошлого года и провел шесть матчей, не отметившись результативными действиями.
В завершившемся сезоне Умяров отдал четыре результативные передачи в 39 играх за «Спартак» и выиграл Кубок России.