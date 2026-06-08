Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Франция
3
:
Северная Ирландия
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Товарищеские матчи
09.06
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
53.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
2
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2

Хавбек «Спартака» пропустит матч с Тринидадом и Тобаго из-за простуды

По словам Карпина, в команде «поймали какой-то вирус», из-за которого уже несколько игроков испытывают проблемы со здоровьем.

Источник: РБК Спорт

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил в эфире «Матч ТВ», что полузащитник Наиль Умяров не сыграет в товарищеском матче против команды Тринидада и Тобаго. Причина — простуда и высокая температура.

Матч пройдет 9 июня в Калининграде, начало в 20:00 мск.

«У нас каждый день что‑то происходит. Видимо, поймали какой‑то вирус, человек 11 за три дня. То один пропускает, то другой, то температура поднимается. Умяров поэтому даже не приехал, у него высокая температура», — сказал Карпин.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Ливай Гарсия не сыграет за сборную Тринидада и Тобаго в товарищеском матче против россиян из-за семейных проблем.

Умяров дебютировал в национальной команде в ноябре прошлого года и провел шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

В завершившемся сезоне Умяров отдал четыре результативные передачи в 39 играх за «Спартак» и выиграл Кубок России.

Футбол. Товарищеские матчи
09.06
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
53.00
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше