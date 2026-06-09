Хет-трик Олисе принес Франции победу над Северной Ирландией в товарищеском матче

Французская команда за весь матч нанесла 25 ударов (5 в створ), а футболисты Северной Ирландии совершили 4 удара по воротам (2 в створ). Хозяева значительно превзошли соперника по владению мячом — 72% против 28%. По угловым ударам был зафиксирован итог 5:1 — на тотал меньше 9,25 давали 2,05. За всю встречу арбитр не показал ни одной желтой карточки, в результате чего ставка на тотал меньше 1,5 прошла за 2,52.