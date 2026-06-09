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Хет-трик Олисе принес Франции победу над Северной Ирландией в товарищеском матче

Сборная Франции обыграла команду Северной Ирландии в товарищеском матче со счетом 3:1. Встреча состоялась 8 июня.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма — на 43-й минуте отличился защитник Майкл Олисе. Сразу после перерыва Олисе оформил дубль, поразив ворота на 49-й минуте. Гости смогли отыграть один мяч на 64-й минуте благодаря точному удару полузащитника Патрика Келли, которому ассистировал Ши Чарльз. Однако на 75-й минуте Олисе забил свой третий мяч в этой встрече после передачи Мало Гюсто и установил окончательный результат.

На 46-й минуте в составе хозяев произошли замены: Вильям Салиба сменил Максанса Лакруа, а вместо Жюля Кунде вышел Мало Гюсто. Позже поле покинули Усман Дембеле, Тео Эрнандес и Дезире Дуэ. У гостей во второй половине игры появились Итан Гэлбрейт, Джейми Карсон Макдоннелл и Джош Мадженнис.

Котировка на итоговый счет 3:1 в пользу Франции доходила до 13,00. Перед началом встречи букмекеры считали французов явными фаворитами, предлагая на их победу коэффициент 1,10. Ничья оценивалась в 12,00, а на успех Северной Ирландии можно было поставить с коэффициентом 30,00.

Букмекеры предлагали коэффициент 1,33 на тотал больше 2,5, а на то, что обе команды забьют, давали 1,85. Также ставка на победу хозяев с форой (-2,5) принесла выигрыш с коэффициентом 1,89.

Французская команда за весь матч нанесла 25 ударов (5 в створ), а футболисты Северной Ирландии совершили 4 удара по воротам (2 в створ). Хозяева значительно превзошли соперника по владению мячом — 72% против 28%. По угловым ударам был зафиксирован итог 5:1 — на тотал меньше 9,25 давали 2,05. За всю встречу арбитр не показал ни одной желтой карточки, в результате чего ставка на тотал меньше 1,5 прошла за 2,52.

Следующий матч французская сборная проведет в рамках группового этапа ЧМ против Сенегала. Встреча состоится 16 июня в 22:00 мск.

Франция
3:1
Первый тайм: 1:0
Северная Ирландия
Футбол, Товарищеские матчи,
8.06.2026, 22:10 (МСК UTC+3)
Пьер Моруа
Главные тренеры
Дидье Дешам
Майкл О`Нилл
Голы
Франция
Майкл Олисе
43′
Майкл Олисе
49′
Майкл Олисе
75′
Северная Ирландия
Патрик Келли
64′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
4
Дайот Упамекано
10
Килиан Мбаппе
5
Жюль Кунде
46′
2
Мало Гюсто
17
Вильям Салиба
46′
26
Максенс Лакруа
19
Тео Эрнандез
62′
3
Люка Динь
8
Орельен Тчуамени
82′
6
Ману Коне
14
Адриен Рабьо
90′
13
Нголо Канте
7
Усман Дембеле
62′
24
Райан Шерки
11
Майкл Олисе
83′
25
Магнес Аклиуш
20
Дезире Дуэ
62′
12
Брэдли Барколя
Северная Ирландия
1
Принс Чарльз
3
Руайри Макконвилл
5
Трай Хьюм
20
Броди Спенсер
22
Киарон Браун
15
Джастин Девенни
19
Ши Чарльз
2
Патрик Келли
79′
6
Джейми Макдоннелл
14
Исаак Прайс
79′
21
Джош Магеннис
16
Алистер Макканн
63′
7
Итан Гэлбрейт
10
Джейми Донли
79′
17
Брейден Грэм
Статистика
Франция
Северная Ирландия
Удары (всего)
27
4
Удары в створ
5
2
Угловые
5
1
Фолы
6
7
Офсайды
5
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти