Хет-трик Олисе принес Франции победу над Северной Ирландией в товарищеском матче

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма — на 43-й минуте отличился защитник Майкл Олисе. Сразу после перерыва Олисе оформил дубль, поразив ворота на 49-й минуте. Гости смогли отыграть один мяч на 64-й минуте благодаря точному удару полузащитника Патрика Келли, которому ассистировал Ши Чарльз. Однако на 75-й минуте Олисе забил свой третий мяч в этой встрече после передачи Мало Гюсто и установил окончательный результат.
На 46-й минуте в составе хозяев произошли замены: Вильям Салиба сменил Максанса Лакруа, а вместо Жюля Кунде вышел Мало Гюсто. Позже поле покинули Усман Дембеле, Тео Эрнандес и Дезире Дуэ. У гостей во второй половине игры появились Итан Гэлбрейт, Джейми Карсон Макдоннелл и Джош Мадженнис.
Котировка на итоговый счет 3:1 в пользу Франции доходила до 13,00. Перед началом встречи букмекеры считали французов явными фаворитами, предлагая на их победу коэффициент 1,10. Ничья оценивалась в 12,00, а на успех Северной Ирландии можно было поставить с коэффициентом 30,00.
Букмекеры предлагали коэффициент 1,33 на тотал больше 2,5, а на то, что обе команды забьют, давали 1,85. Также ставка на победу хозяев с форой (-2,5) принесла выигрыш с коэффициентом 1,89.
Французская команда за весь матч нанесла 25 ударов (5 в створ), а футболисты Северной Ирландии совершили 4 удара по воротам (2 в створ). Хозяева значительно превзошли соперника по владению мячом — 72% против 28%. По угловым ударам был зафиксирован итог 5:1 — на тотал меньше 9,25 давали 2,05. За всю встречу арбитр не показал ни одной желтой карточки, в результате чего ставка на тотал меньше 1,5 прошла за 2,52.
Следующий матч французская сборная проведет в рамках группового этапа ЧМ против Сенегала. Встреча состоится 16 июня в 22:00 мск.
Дидье Дешам
Майкл О`Нилл
Майкл Олисе
43′
Майкл Олисе
49′
Майкл Олисе
75′
Патрик Келли
64′
16
Майк Меньян
4
Дайот Упамекано
10
Килиан Мбаппе
5
Жюль Кунде
46′
2
Мало Гюсто
17
Вильям Салиба
46′
26
Максенс Лакруа
19
Тео Эрнандез
62′
3
Люка Динь
8
Орельен Тчуамени
82′
6
Ману Коне
14
Адриен Рабьо
90′
13
Нголо Канте
7
Усман Дембеле
62′
24
Райан Шерки
11
Майкл Олисе
83′
25
Магнес Аклиуш
20
Дезире Дуэ
62′
12
Брэдли Барколя
1
Принс Чарльз
3
Руайри Макконвилл
5
Трай Хьюм
20
Броди Спенсер
22
Киарон Браун
15
Джастин Девенни
19
Ши Чарльз
2
Патрик Келли
79′
6
Джейми Макдоннелл
14
Исаак Прайс
79′
21
Джош Магеннис
16
Алистер Макканн
63′
7
Итан Гэлбрейт
10
Джейми Донли
79′
17
Брейден Грэм
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти