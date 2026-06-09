Перу — Испания: где смотреть онлайн трансляцию товарищеского матча в России

Национальные команды Перу и Испании встретятся в товарищеском матче в ночь на вторник, 9 июня. Игра будет проходить на стадионе «Куаутемок» в Пуэбле-де-Сарагоса в Мексике, стартовый свисток прозвучит в 5.00 по московскому времени.