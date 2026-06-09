Сборная Чили обыграла ДР Конго в товарищеском матче

ДР Конго незначительно превзошла соперника во владении мячом (51% против 49%) и нанесла больше ударов (10 против 7, из них 4 против 3 в створ). В матче команды подали девять угловых — при общем тотале 8,5 с коэффициентом 1,90 на больше. Хозяева исполнили семь корнеров, дважды мяч с угла поля подавали чилийцы. По жёлтым карточкам котировки на тотал 2,25 были равными — по 1,84 на больше и меньше. Фактически арбитр показал четыре карточки, поэтому сыграла линия «больше».