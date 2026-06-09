Сборная Чили обыграла ДР Конго в товарищеском матче

Счет на 51-й минуте открыл полузащитник сборной Чили Дарио Осорио. Он получил передачу, которую отдал Гонсало Тапия, и поразил ворота. Гости увеличили преимущество в концовке встречи — на 86-й минуте отличился Матиас Игнасио Сепульведа. Представители ДР Конго отыграли один мяч на 88-й минуте. Защитник Жорис Кайембе нанес точный удар после паса, который записал на свой счет Брайан Кибамбе Чипенга.
На 38-й минуте судья предупредил Осорио. После перерыва арбитр показал жёлтую карточку Лукасу Антонио Сепеде на 63-й минуте, а игроки хозяев получили предупреждение на 4-й добавленной минуте к основному времени матча. За весь матч судья раздал четыре предупреждения — три игрокам гостей и одно футболисту ДР Конго.
Котировка на итоговые 2:1 в пользу сборной Чили доходила до 11,00. Перед игрой букмекеры считали шансы соперников примерно равными: на победу хозяев предлагали коэффициент 2,37, успех гостей оценивался в 3,20, а ничья — в 3,15.
Тотал больше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 2,33, на «обе забьют — да» давали 1,80, а победа Чили с форой (0) шла за 2,36. Также ставка на «обе забьют — нет» принималась за 1,90.
ДР Конго незначительно превзошла соперника во владении мячом (51% против 49%) и нанесла больше ударов (10 против 7, из них 4 против 3 в створ). В матче команды подали девять угловых — при общем тотале 8,5 с коэффициентом 1,90 на больше. Хозяева исполнили семь корнеров, дважды мяч с угла поля подавали чилийцы. По жёлтым карточкам котировки на тотал 2,25 были равными — по 1,84 на больше и меньше. Фактически арбитр показал четыре карточки, поэтому сыграла линия «больше».
Следующий матч сборная ДР Конго проведет в рамках группового этапа чемпионата мира. Встреча против Португалии состоится 17 июня в 20:00 мск.
Себастьен Дезабр
Николас Кордова
Жорис Кайембе
88′
Лукас Сепеда
52′
Матиас Сепульведа
86′
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
4
Аксель Туанзебе
12
Жорис Кайембе
22
Шансель Мбемба
6
Нгал`айель Мукау
46′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
72′
15
Аарон Тшибола
14
Ноа Садики
58′
11
Гаэль Какюта
7
Натанаэль Мбюкю
58′
9
Брайан Сипенга
10
Тео Бонгонда
46′
13
Мешак Элиа
20
Йоан Висса
46′
17
Седрик Бакамбю
12
Лоуренс Вигуру
15
Франсиско Сьерральта
3
Гильермо Марипан
55′
2
Фабиан Ормасабаль
6
Висенте Писарро
65′
15
Фелипе Лойола
17
Габриэль Суасо
78′
18
Родриго Эчеверриа
26
Фелипе Фаундес
55′
4
Игор Лихновски
13
Виктор Фелипе Мендес
78′
24
Диего Уллоа
22
Нильс Райхмут
78′
15
Матиас Сепульведа
10
Дарио Осорио
38′
65′
19
Максимилиано Гутьеррес
11
Лукас Сепеда
63′
78′
24
Лаутаро Мильян
16
Гонсало Тапия
78′
9
Иван Моралес
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти