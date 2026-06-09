Беларусь и Буркина-Фасо разошлись миром в товарищеском матче

Беларусь владела мячом 36% игрового времени и нанесла 7 ударов по воротам (из них 4 в створ). Представители Буркина-Фасо контролировали мяч 64% времени и совершили 12 ударов (6 в створ). На тотал угловых меньше 8,5 букмекеры давали 1,90 — команды подали 7 корнеров, из которых 6 пришлось на долю гостей. На линии тотала 2,5 желтых карточек коэффициент на «больше» составлял 1,90, а фактически судья показал 3 предупреждения.