Беларусь и Буркина-Фасо разошлись миром в товарищеском матче

Счет в матче был открыт на 56-й минуте — отличился игрок хозяев Владислав Малькевич. На 67-й минуте преимущество белорусской команды увеличилось до двух мячей. Сборная Буркина-Фасо на 72-й минуте один гол отыграла, а на 85-й минуте гости сравняли счет и установили окончательный результат поединка.
Арбитр встречи показал три желтые карточки. Одно предупреждение получил игрок гостей, еще дважды судья зафиксировал нарушения правил со стороны футболистов принимающей стороны.
Котировка на итоговый счет 2:2 в пользу ничейного исхода составляла 13,00. Перед началом игры букмекеры считали шансы соперников равными: на победу каждой из команд давали по 2,70, а ставка на ничью принималась с коэффициентом 3,10.
На то, что команды пробьют тотал больше 2,5, можно было поставить за 2,08. Также в матче зашел вариант «обе забьют — да» с коэффициентом 1,77, в то время как на исход «обе забьют — нет» букмекеры предлагали 1,94.
Беларусь владела мячом 36% игрового времени и нанесла 7 ударов по воротам (из них 4 в створ). Представители Буркина-Фасо контролировали мяч 64% времени и совершили 12 ударов (6 в створ). На тотал угловых меньше 8,5 букмекеры давали 1,90 — команды подали 7 корнеров, из которых 6 пришлось на долю гостей. На линии тотала 2,5 желтых карточек коэффициент на «больше» составлял 1,90, а фактически судья показал 3 предупреждения.
Виктор Гончаренко
Амир Абду
Владислав Малькевич
56′
Карен Варданян
67′
Исса Каборе
72′
Эдмонд Тапсоба
85′
12
Павел Павлюченко
5
Егор Пархоменко
20
Захар Волков
87′
19
Глеб Шевченко
46′
17
Владислав Калинин
3
Михаил Козлов
46′
22
Артем Концевой
9
Макс Эбонг
79′
6
Кирилл Гоманов
10
Валерий Громыко
71′
4
Руслан Лисакович
14
Евгений Яблонский
71′
23
Артем Соколовский
24
Владислав Малькевич
70′
2
Кирилл Печенин
15
Руслан Мялковский
61′
13
Карен Варданян
21
Артем Шуманский
79′
11
Юрий Ковалев
84′
16
Хиллель Конате
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
51′
26
Арсен Куасси
79′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
71′
22
Артур Загре
18
Исмаила Уэдраого
71′
24
Сайду Симпоре
11
Уссени Боуда
60′
17
Исса Каборе
21
Сирьяк Ирье
79′
15
Абдул Тапсоба
27
Пьерр Ландри Каборе
60′
19
Жоржи Минунгу
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти