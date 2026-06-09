Сборная России по футболу победила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче

Для сборной России это был 14-й матч против команд, которые представляют Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Теперь на счету российских футболистов 9 побед при 2 поражениях и 3 ничейных результатах. До этого сборная России встречалась против соперников из Мексики, США, Сальвадора, Коста-Рики, Кубы, Гренады и Никарагуа.