Сборная России по футболу победила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России со счетом 3:0 одержали победу над командой Тринидада и Тобаго в BetBoom товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде в присутствии 27 617 зрителей.
Забитыми мячами отметились Мингиян Бевеев (7-я минута), Александр Сильянов (15) и Алексей Батраков (60), который отличился в свой день рождения. После перерыва на поле вышел вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов, для которого этот матч стал дебютным в составе национальной команды.
Для сборной России это был 14-й матч против команд, которые представляют Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Теперь на счету российских футболистов 9 побед при 2 поражениях и 3 ничейных результатах. До этого сборная России встречалась против соперников из Мексики, США, Сальвадора, Коста-Рики, Кубы, Гренады и Никарагуа.
Результат встречи будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России занимает в нем 35-е место, команда Тринидада и Тобаго — 102-е. Соперники впервые сыграли между собой. В 1990 году сборная СССР на выезде обыграла команду Тринидада и Тобаго (2:0).
Сборная России провела последнюю игру в рамках сбора. Прежде россияне уступили египтянам (0:1) и оказались сильнее команды Буркина-Фасо (3:0).
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине с 2022 года.
Валерий Карпин
Дерек Кинг
Мингиян Бевеев
7′
Александр Сильянов
15′
Алексей Батраков
60′
2
Евгений Морозов
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
23
Антон Митрюшкин
46′
16
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
46′
4
Данил Круговой
7
Алексей Батраков
76′
6
Дмитрий Баринов
20
Лечи Садулаев
66′
21
Антон Миранчук
22
Мингиян Бевеев
81′
26
Кирилл Данилов
28
Никита Кривцов
45′
66′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
75′
19
Амир Ибрагимов
13
Иван Сергеев
75′
9
Георгий Мелкадзе
17
Джастин Гарсия
18
Андре Ремперсад
20
Кайхим Томас
7
Райан Телфер
8
Дэниэл Филлипс
45′
22
Дензил Смит
74′
1
Джабари Брайс
6
Андре Рэймонд
61′
23
Ноуа Паудер
6
Энтони Херберт
57′
74′
11
Джуда Гарсия
18
Джесси Хан
74′
12
Али Казим Нахид
13
Реон Мур
87′
9
Даниэль Давид
17
Мишель Пун-Анжерон
87′
13
Джахейм Фаустин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти