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Сборная Венгрии обыграла Казахстан в товарищеском матче

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сборная Казахстана по футболу проиграла команде Венгрии в выездном товарищеском матче, который прошел в Дебрецене.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Доминик Собослаи (52-я минута), Андраш Шефер (67), которому ассистировал Собослаи, и Раймунд Тот (90+3). В составе проигравших гол забил Сергей Малый (9-я минута).

Результативной передачей отметился полузащитник «Ахмата» Максим Самородов, который позднее покинул поле после второй желтой карточки на 63-й минуте. Также в основном составе казахстанцев вышли представляющий «Ахмат» Галымжан Кенжебек и защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип.

Обе сборные не сумели выйти на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Венгрия
3:1
Первый тайм: 0:0
Казахстан
Футбол, Товарищеские матчи,
9.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Марко Росси
Талгат Байсуфинов
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти