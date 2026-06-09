Сборная Венгрии обыграла Казахстан в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Доминик Собослаи (52-я минута), Андраш Шефер (67), которому ассистировал Собослаи, и Раймунд Тот (90+3). В составе проигравших гол забил Сергей Малый (9-я минута).
Результативной передачей отметился полузащитник «Ахмата» Максим Самородов, который позднее покинул поле после второй желтой карточки на 63-й минуте. Также в основном составе казахстанцев вышли представляющий «Ахмат» Галымжан Кенжебек и защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип.
Обе сборные не сумели выйти на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Марко Росси
Талгат Байсуфинов
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- Желтая карточка
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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