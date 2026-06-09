Российский сезон закрылся крупной победой сборной. У Бевеева дебютный гол, Батраков отличился в день рождения

Не самый статусный соперник в далеком от идеала составе, где обычно на первых ролях спартаковец Ливай Гарсия, а не его брат Джуда, который во вторник начал игру на скамейке запасных? Ни это, ни проливной дождь не могли отменить футбольный праздник в соскучившемся по матчам сборной Калининграде. В прошлый раз в самом западном регионе страны Россия играла в сентябре 2019-го — в отборочном турнире чемпионата Европы с Казахстаном (1:0). А когда на трибунах аншлаг — ни о каком отпускном настроении не может быть и речи.
Россия с первых минут заиграла вдохновенно, и символом этого настроя оказался Алексей Миранчук. За десять минут наш человек в Америке создал три голевых момента. Начал с передачи от линии поля на Сергеева. Продолжил проникающим пасом на Садулаева, который продолжил комбинацию, вырезав мяч к площади ворот, где опять же Сергеев снова проиграл дуэль вратарю. Наконец, Миранчук удивил оригинальным по исполнению штрафным, мягко перебросив «стенку» на не переигравшего голкипера Кривцова.
А забил по ходу мощного стартового отрезка Бевеев. К восторгу трибун защитник «Балтики» на родном стадионе забрал подбор при подаче углового и выцелил дальний угол.
Получилось символично: где, как не в Калининграде, Мингияну было суждено открыть счет своим голам в сборной?! А эстафету от него принял другой игрок обороны — Сильянов, который взял за правило забивать за сборную только командам из Карибского бассейна. Единственный до вторника раз Александр отличился на таком уровне в ноябре 2023-го, поразив ворота Кубы. В свою очередь Тринидад и Тобаго пострадали от защитника «Локомотива» после того, как Сергеев поборолся за верховой мяч при подаче Миранчука. 2:0 к пятнадцатой минуте выглядели как заявка на второй подряд разгром островитян, которые перед визитом в России были разбиты корейцами (0:5).
Однако до перерыва счет так и не изменился. А гости, не желая выступать в роли мальчиков для битья, один раз показали зубы. Они здорово вышли из-под прессинга, и один из ветеранов сборной Телфер с центра поля протащил мяч до штрафной. Там ему удалось обыграть Морозова, но Митрюшкин все-таки остался без работы, так как мяч в момент удара свалился у соперника с ноги.
Казалось, этот эпизод встряхнет российскую команду, однако наши на какое-то время, напротив, сбросили скорости. Когда же удалось вернуться в близкий к стартовому ритм, футболисты в красных футболках словно хотели разыграть мяч до верного и, что называется, заигрывались. Как Миранчук, который отдал слишком хитрую и неточную передачу, когда напрашивался удар.
Первым заметным событием второго тайма стал дебют в воротах национальной команды зенитовца Адамова. В атаке же продолжал зажигать Миранчук. Совершив проход вдоль линии поля, он мягко подсек мяч, а легкий рикошет от защитника сделал траекторию максимально удобной для Кривцова. Взятие ворот казалось неминуемым, но в очередной раз маленькое чудо на последнем рубеже сотворил Смит.
Только он все-таки не волшебник и не мог остановить удар Батракова, который получил подарок к 21-му дню рождения. Имениннику, которого с трибун поддерживали родители, оставалось не промахнуться, а остальное — очень красиво — исполнил Садулаев. Лечи начал атаку, на фланге пробросив мяч защитнику между ногами, и навесил в центр штрафной после стеночки с Кривцовым.
Тринидадцы по ходу второго тайма явно подустали. От Кореи они получили три гола по истечению часа игры. Однако Смит, снова включив режим супермена, был против повторения того сценария. Удар Морозова в упор, очередная атака невезучего в этот вечер Сергеева, добивание Петрова с пары метров — выступающий во второй по статусу профессиональной лиге США Дензел вытаскивал все и в момент замены заслужил свою долю аплодисменты. Основная же их часть досталась нашей сборной. Адамов, сбив прицел выходившему один на один Муру, сохранил на табло крупный счет. Российский сезон закрылся убедительной победой. Продолжение — осенью.
Андрей Кузичев