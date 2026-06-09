Российский сезон закрылся крупной победой сборной. У Бевеева дебютный гол, Батраков отличился в день рождения

Получилось символично: где, как не в Калининграде, Мингияну было суждено открыть счет своим голам в сборной?! А эстафету от него принял другой игрок обороны — Сильянов, который взял за правило забивать за сборную только командам из Карибского бассейна. Единственный до вторника раз Александр отличился на таком уровне в ноябре 2023-го, поразив ворота Кубы. В свою очередь Тринидад и Тобаго пострадали от защитника «Локомотива» после того, как Сергеев поборолся за верховой мяч при подаче Миранчука. 2:0 к пятнадцатой минуте выглядели как заявка на второй подряд разгром островитян, которые перед визитом в России были разбиты корейцами (0:5).