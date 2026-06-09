Сборная Азербайджана одержала волевую победу над Сан-Марино в товарищеском матче

Букмекеры перед стартом поединка выделяли Азербайджан как явного фаворита — поставить на победу гостей можно было с коэффициентом 1,15. При этом на возможный успех сборной Сан-Марино давали котировку 19,00, а ничейный результат оценивался в 7,00.