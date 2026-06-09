Сборная Азербайджана одержала волевую победу над Сан-Марино в товарищеском матче

Хозяева вышли вперед на 9-й минуте благодаря голу, который забил нападающий Никола Нанни. Гости отыгрались на 27-й минуте — отличился защитник Рахман Дашдамиров. Сразу после перерыва сборная Азербайджана повела в счете: на 49-й минуте результативный удар нанес нападающий Ренат Дадашов.
Арбитр встречи зафиксировал десять нарушений, за которые последовали предупреждения. Судья показал по пять желтых карточек игрокам каждой из команд. Большинство предупреждений пришлось на второй тайм, включая эпизод на 66-й минуте, когда жёлтые карточки получили одновременно футболисты обоих коллективов.
Букмекеры перед стартом поединка выделяли Азербайджан как явного фаворита — поставить на победу гостей можно было с коэффициентом 1,15. При этом на возможный успех сборной Сан-Марино давали котировку 19,00, а ничейный результат оценивался в 7,00.
По статистическим показателям гости превзошли соперника, владея мячом 61% времени. Азербайджанцы нанесли 19 ударов по воротам, 6 из которых пришлись в створ. Игроки Сан-Марино ответили 9 ударами (4 в створ). По количеству угловых в матче зафиксировано равенство — обе команды исполнили по 6 подач от флажка.