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Роберто Мартинес: «Роналду не думает о прощании со сборной Португалии»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что 41-летний Криштиану Роналду не думает о завершении карьеры в национальной команде.

Источник: Getty Images

41-летний форвард готовится выступить на своем шестом чемпионате мира в надежде завоевать единственный крупный трофей, отсутствующий в его коллекции.

"Наш капитан подает пример во всем, что делает. Он выкладывается полностью 24 часа в сутки, чтобы помочь сборной. Капитан и остальные игроки не думают о будущем. Мы не знаем, что может случиться: можно получить травму, а есть решения, которые не зависят от игроков.

Фокус — на тренировках, на том, чтобы быть лучшими, воплощать задуманное на практике и демонстрировать гордость, нося футболку сборной. Такой пример он и подает. Его единственная цель — использовать это для того, чтобы стать лучше завтра", — цитирует Мартинеса ESPN.

Роналду — абсолютный лидер среди мужских сборных по числу матчей (227) и голов (143). Он дебютировал за Португалию в 2003 году.