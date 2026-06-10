Роберто Мартинес: «Роналду не думает о прощании со сборной Португалии»

"Наш капитан подает пример во всем, что делает. Он выкладывается полностью 24 часа в сутки, чтобы помочь сборной. Капитан и остальные игроки не думают о будущем. Мы не знаем, что может случиться: можно получить травму, а есть решения, которые не зависят от игроков.