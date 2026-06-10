Роберто Мартинес: «Роналду не думает о прощании со сборной Португалии»

41-летний форвард готовится выступить на своем шестом чемпионате мира в надежде завоевать единственный крупный трофей, отсутствующий в его коллекции.
"Наш капитан подает пример во всем, что делает. Он выкладывается полностью 24 часа в сутки, чтобы помочь сборной. Капитан и остальные игроки не думают о будущем. Мы не знаем, что может случиться: можно получить травму, а есть решения, которые не зависят от игроков.
Фокус — на тренировках, на том, чтобы быть лучшими, воплощать задуманное на практике и демонстрировать гордость, нося футболку сборной. Такой пример он и подает. Его единственная цель — использовать это для того, чтобы стать лучше завтра", — цитирует Мартинеса ESPN.
Роналду — абсолютный лидер среди мужских сборных по числу матчей (227) и голов (143). Он дебютировал за Португалию в 2003 году.