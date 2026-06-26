В РФС рассказали о ходе переговоров по проведению матча Россия — США

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «РБК Спорт» подтвердил факт переговоров о товарищеском матче между сборными России и США.
«Переговоры действительно велись. Мы уже говорили об этом, и это подтверждал министр иностранных дел России, который принимал участие в определенном этапе этих переговоров. Мы находимся в контакте с представителями сборной США и понимаем ограничения, которые существуют с их стороны. Они прорабатывают свои возможности, мы — свои. Поэтому эта идея не убрана в дальний ящик», — сказал Митрофанов.
В сентябре 2025 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял об обсуждении проведения матча между сборными России и США. В последний раз команды играли в ноябре 2012 года в Краснодаре. Тогда встреча завершилась со счетом 2:2.
Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА после начала военной операции на Украине в 2022 году. Сейчас команда проводит только товарищеские международные матчи под руководством Валерия Карпина.