В РФС рассказали о ходе переговоров по проведению матча Россия — США

«Переговоры действительно велись. Мы уже говорили об этом, и это подтверждал министр иностранных дел России, который принимал участие в определенном этапе этих переговоров. Мы находимся в контакте с представителями сборной США и понимаем ограничения, которые существуют с их стороны. Они прорабатывают свои возможности, мы — свои. Поэтому эта идея не убрана в дальний ящик», — сказал Митрофанов.