Бывший футболист «Барселоны» Маркес возглавил сборную Мексики

Контракт с Маркесом рассчитан до 2030 года. На этом посту он сменил Хавьера Агирре, который тренировал команду с июля 2024 года. Под его руководством команда дошла до ⅛ финала чемпионата мира — 2026, проиграв на этой стадии англичанам (2:3), и впервые за 40 лет выиграла матч плей-офф мирового первенства.