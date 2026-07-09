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Бывший футболист «Барселоны» Маркес возглавил сборную Мексики

На посту главного тренера национальной команды он сменил Хавьера Агирре.

Источник: Getty Images

МЕХИКО, 8 июля. /ТАСС/. Рафаэль Маркес назначен на должность главного тренера сборной Мексики по футболу. Об этом сообщила пресс-служба национальной федерации.

Контракт с Маркесом рассчитан до 2030 года. На этом посту он сменил Хавьера Агирре, который тренировал команду с июля 2024 года. Под его руководством команда дошла до ⅛ финала чемпионата мира — 2026, проиграв на этой стадии англичанам (2:3), и впервые за 40 лет выиграла матч плей-офф мирового первенства.

Маркесу 47 лет, он выступал за «Барселону» с 2003 по 2010 год, став четырехкратным чемпионом Испании, победителем кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. В качестве игрока он также выступал за мексиканские «Атлас», «Леон», итальянскую «Верону», «Монако» и «Нью-Йорк Ред Буллз» из США.

В составе сборной Мексики Маркес становился обладателем Кубка конфедераций 1999 года, серебряным и двукратным бронзовым призером Кубка Америки, выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ в 2003 и 2011 годах.