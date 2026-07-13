Почему Китай и Индия плохо играют в футбол. Разбор

Мундиаль без самых населенных стран
Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые собрал 48 сборных, увеличив их число на 16 по сравнению с прошлым разом. Кроме того, что на нем выступили сильнейшие команды планеты (из первой 20-ки мирового рейтинга не было только Италии), зрители увидели и россыпь непохожих друг на друга стран, которые различаются по самым разным параметрам, от численности населения до размера ВВП.
Например, сборная Кюрасао побила рекорд чемпионатов мира по самому малочисленному населению — на острове живет всего 155 тыс. человек, но он сумел пройти отбор на свой дебютный чемпионат мира и даже набрать одно очко на групповом этапе за ничью с Эквадором. Кюрасао также стал и самым маленьким по площади образованием, выступившим среди лучших футбольных команд. Выступали на чемпионате мира и страны, которые находятся на разных полюсах по уровню благосостояния. Так, вместе с США, Германией и Японией одни поля делили Гаити, Сенегал и Кабо-Верде.
Все эти страны объединяет только то, что в каждой уровень футбола находится на достаточном уровне, чтобы можно было выступать на мундиале. При этом Индия и Китай, две мировые сверхдержавы с гигантским населением и безграничными экономическими возможностями, неизменно проваливаются в самой популярной игре мира и раз за разом пропускают главный футбольный турнир, чем изрядно удивляют болельщиков со всего мира.
Китаю удавалось выступить на ЧМ всего один раз, в 2002 году, когда от отбора были освобождены сильные команды Япония и Южная Корея, а Австралия еще не проходила квалификацию внутри Азии. Тогда китайцы потерпели три поражения подряд, не забили ни одного мяча и пропустили в сумме девять от Бразилии, Турции и Коста-Рики. Чемпионат Азии Китай не выигрывал ни разу, лишь дважды доходя до финала в 1984 и 2004 годах.
У Индии футбольная история еще хуже. Ей удалось пройти отбор только на чемпионат мира в 1950 году, и произошло это только потому, что все остальные участники квалификации отказались от выступления. При этом сама Индия тоже снялась с турнира из-за высоких расходов на поездку до Бразилии, проблем с привлечением футболистов и недостатка игровой практики. На чемпионатах Азии Индия занимала второе место в 1964 году, но на всех последующих турнирах смогла выиграть только один матч у Таиланда.
Проблемы Китая
Китай может похвастаться тем, как ему удается использовать свои сильнейшие стороны, чтобы добиваться успехов в спорте. Его спортсмены с 2000 года находятся в тройке лидеров медального зачета летних Олимпиад, а на зимних периодически обходят многие северные государства. В стране действует централизованный подход к развитию спортивной инфраструктуры и разработке технологий, есть строгая система отбора спортсменов и планирования их тренировочной деятельности, позволяющая добиваться высоких результатов. Это видно по таким видам спорта, как настольный теннис и прыжки в воду, где Китай целые десятилетия находится вне конкуренции.
Однако такая система дает сбой в игровых видах спорта, где важны не физические параметры отдельного спортсмена, а совсем другие качества: взаимодействие внутри команды, креативность, инициативность и спонтанность. В таких дисциплинах Китай завоевал на Олимпиадах всего три золотые медали (все — в женском волейболе), а во всех остальных — 327. Китайским тренерам проще воспитать чемпионов в высококонкурентных легкой атлетике и плавании, чем в гораздо менее популярных и нишевых водном поло и гандболе.
Ставка на личные виды спорта оправдывает себя на Олимпийских играх, где таким образом можно завоевать множество медалей. Командные же виды не дают такой результативности, а усилия на создание сильной сборной гораздо выше. Обычно успеха в футболе добиваются страны, где создана разветвленная система подготовки спортсменов разного возраста, имеются традиции и футбольная история, в игру вовлекаются целые сообщества из любителей и болельщиков. Для выстраивания этого нужны инициатива снизу и целые десятилетия, пока не появятся первые футболисты высокого класса. В Китае же принято контролировать спорт на государственном уровне и добиваться быстрых результатов.
Китай в целом не имеет уличной спортивной культуры, которая бы приносила в спорт миллионы детей для дальнейшего воспитания из них футболистов. В 2026 году Китайская футбольная ассоциация сообщила, что в стране зарегистрировано 109 тыс. молодых футболистов, включая мальчиков и девочек. Для страны с полуторамиллиардным населением это крайне мало, чтобы рассчитывать на создание сборной уровня чемпионата мира. Впрочем, в 2015 году, когда в стране был принят план развития футбола до 2050 года, юных игроков было всего 40 тыс.
На то, что в Китае молодежь проявляет мало интереса к футболу, влияет и отношение к образованию. Родители требуют от детей высокой успеваемости, которая позволит получить хорошее образование и престижную работу. Спортивные игры воспринимаются как фактор, который лишь отвлекает от учебы и к тому же может привести к лишним травмам, что особенно критично для семей с одним ребенком. Исключение составляют индивидуальные виды спорта, где можно добиться личного успеха и не зависеть от того, кем окажется партнер по команде.
Футбол в Китае не воспринимается как социальный лифт, как это происходит в странах Латинской Америки, и его престиж в глазах молодого поколения только падает. При этом чем меньше детей вовлекается в игру, тем меньше вероятность того, что футбол позволит добиться успеха в жизни, а из-за этого из него уходит еще больше детей. Оставшиеся игроки не достигают уровня, необходимого для мировой конкуренции, не пользуются спросом в сильнейших клубах мира и играют у себя дома.
Большой объем инвестиций, качественная инфраструктура и погодные условия по крайней мере позволили Китаю создать сильный по меркам Азии профессиональный чемпионат, который привлекает иностранных игроков и тренеров. Однако в нем периодически случаются скандалы с договорными матчами, клубы всецело зависят от финансовых вливаний спонсоров и не зарабатывают самостоятельно, а государство контролирует зарплаты и лимит на легионеров. Фактор сильной лиги, который некоторым странам дает возможность иметь хорошую сборную, в случае с Китаем также не работает.
Проблемы Индии
Индия же имеет совершенно другой набор проблем, которые не позволяют ей отобрать из своего гигантского населения пару десятков спортсменов для игры в футбол. В первую очередь это связано с крайне низким уровнем управления. Болельщики, игроки и тренеры неустанно критикуют Всеиндийскую федерацию футбола за внутренние конфликты, финансовые махинации и безразличие к собственному виду спорта.
Из-за этого в Индии происходят инциденты, которые немыслимы для стран, желающих добиться успехов в футболе. Например, последний чемпионат страны был сорван из-за конфликта между федерацией и руководством высшей лиги. Турнир, который должен был стартовать в сентябре 2025 года, в итоге начался только в феврале 2026-го и прошел в усеченном формате из 91 матча (в чемпионатах Англии и Испании проводятся по 380 игр). По окончании сезона сборная Индии должна была выступить на товарищеском турнире в Лондоне, однако новый спор между федерацией и клубом «Мохун Баган Супер Гигант» привел к тому, что сразу семь игроков покинули национальную команду прямо перед вылетом.
В отличие от Китая, в Индии нет даже попыток создать централизованную систему подготовки футболистов. Однако связано это не с отсутствием средств или желания властей. Футбол не способен выдержать конкуренцию с крикетом, где Индия является одной из ведущих держав мира. В этом виде спорта есть всё, о чем могли бы мечтать другие страны: огромная конкуренция среди игроков, вместительные стадионы, внимание болельщиков и СМИ, высокие результаты. Родители, которые хотят для своего ребенка счастливого будущего, скорее купят ему биту для крикета, а не футбольный мяч.
В Индии хватило бы молодежи, чтобы параллельно развивать несколько командных видов спорта. Однако это всё равно не сказывается на уровне футбола, так как Индия слабо вовлечена в мировую систему подготовки. В Европе, Латинской Америке и Африке действуют скауты, которые в разных странах ищут талантливых игроков для своих клубов. В дальнейшем футболисты, получившие таким образом шанс раскрыться на профессиональном уровне, будут усиливать свою сборную, даже если в их стране не было достаточных условий для развития. На Азию же, и Китай с Индией в частности, внимание скаутов обычно не распространяется в силу их отдаленности от главных футбольных регионов. Любому скауту будет проще найти будущую звезду в небольшой европейской стране, чем отбирать ее среди тысяч индийских юношей.