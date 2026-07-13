Почему Китай и Индия плохо играют в футбол. Разбор

В Индии хватило бы молодежи, чтобы параллельно развивать несколько командных видов спорта. Однако это всё равно не сказывается на уровне футбола, так как Индия слабо вовлечена в мировую систему подготовки. В Европе, Латинской Америке и Африке действуют скауты, которые в разных странах ищут талантливых игроков для своих клубов. В дальнейшем футболисты, получившие таким образом шанс раскрыться на профессиональном уровне, будут усиливать свою сборную, даже если в их стране не было достаточных условий для развития. На Азию же, и Китай с Индией в частности, внимание скаутов обычно не распространяется в силу их отдаленности от главных футбольных регионов. Любому скауту будет проще найти будущую звезду в небольшой европейской стране, чем отбирать ее среди тысяч индийских юношей.