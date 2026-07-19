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В сборной России планируют вызвать Сафонова на матчи в сентябре-октябре

Голкипер не вызвался на последние матчи команды, так как завершил сезон с ПСЖ финалом Лиги чемпионов 30 мая.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу планирует вызвать вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова на матчи в сентябре-октябре. Об этом ТАСС рассказал тренер национальной команды Виктор Онопко.

Сафонов не вызвался на последние матчи команды, так как завершил сезон с ПСЖ финалом Лиги чемпионов 30 мая.

«Не обсуждали, конечно. Понятно, что Матвей провел очень хороший сезон, был слишком загружен — финал Лиги чемпионов 30 мая, поэтому не был вызван, — сказал Онопко. — Но, а так, конечно, он кандидат в сборную номер один. Среди вратарей у нас есть много ребят, которые приезжают, которые хорошо провели свои сезоны. Список, думаю, будет расширенный, Виталий Витальевич Кафанов следит за вратарями внимательно. Конечно, с Сафоновым. Тем более его очень хотят видеть и болельщики, его, Александра Головина, Алексея и Антона Миранчуков. Если не будет травмы, то приедет в сборную».

Следующая пауза на матчи сборных придется на период с 21 сентября по 6 октября.