В сборной России планируют вызвать Сафонова на матчи в сентябре-октябре

«Не обсуждали, конечно. Понятно, что Матвей провел очень хороший сезон, был слишком загружен — финал Лиги чемпионов 30 мая, поэтому не был вызван, — сказал Онопко. — Но, а так, конечно, он кандидат в сборную номер один. Среди вратарей у нас есть много ребят, которые приезжают, которые хорошо провели свои сезоны. Список, думаю, будет расширенный, Виталий Витальевич Кафанов следит за вратарями внимательно. Конечно, с Сафоновым. Тем более его очень хотят видеть и болельщики, его, Александра Головина, Алексея и Антона Миранчуков. Если не будет травмы, то приедет в сборную».