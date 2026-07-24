Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Ранее технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини рассказал, что организация связалась с Анчелотти и испанским специалистом Хосепом Гвардиолой, чтобы выяснить, доступны ли они для работы с национальной командой Италии. По данным Globo, федерация хотела узнать о планах Анчелотти и размере неустойки за возможное расторжение его контракта. Тренер поблагодарил представителей FIGC за обращение, но сообщил, что не намерен покидать сборную Бразилии.