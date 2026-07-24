Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Ранее технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини рассказал, что организация связалась с Анчелотти и испанским специалистом Хосепом Гвардиолой, чтобы выяснить, доступны ли они для работы с национальной командой Италии. По данным Globo, федерация хотела узнать о планах Анчелотти и размере неустойки за возможное расторжение его контракта. Тренер поблагодарил представителей FIGC за обращение, но сообщил, что не намерен покидать сборную Бразилии.
Сборная Бразилии 5 июля проиграла команде Норвегии со счетом 1:2 в ⅛ финала чемпионата мира и впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал мирового первенства. После вылета бразильцев Анчелотти заявил о намерении продолжить работу в сборной.
Анчелотти 67 лет, он возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. Спустя год специалист продлил контракт до окончания чемпионата мира 2030 года.
Под руководством итальянца мадридская команда трижды выиграла Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по два раза — чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. Анчелотти является рекордсменом по числу титулов в Лиге чемпионов (дважды специалист выигрывал турнир с «Миланом»).