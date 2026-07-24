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Колумбийская федерация продлила контракт с тренером после вылета с ЧМ

Лоренцо возглавляет сборную Колумбии с 2022 года. Под его руководством колумбийцы завоевали серебро Кубка Америки в 2024-м и дошли до ⅛ финала чемпионата мира в этом году, а также провели беспроигрышную серию из 28 матчей.

Источник: Getty Images

Колумбийская федерация футбола (FCF) объявила о продлении контракта с главным тренером сборной Нестором Лоренцо, сообщается на официальном сайте организации.

Аргентинский специалист возглавляет команду с 2022 года.

«Этим соглашением FCF подтверждает поддержку тренерской работы, которую проводит Лоренцо во главе нашей сборной», — говорится в заявлении федерации.

Под руководством 60-летнего Лоренцо сборная Колумбии завоевала серебряные медали Кубка Америки-2024, где в финале уступила Аргентине в дополнительное время (0:1). В период с сентября 2022 года по июнь 2024-го команда не потерпела ни одного поражения, проведя 28 матчей без проигрышей.

На чемпионате мира-2026 колумбийцы дошли до ⅛ финала, где уступили Швейцарии в серии пенальти (0:0, 3:4).

Всего под руководством аргентинца сборная провела 51 матч, записав на свой счет 31 победу, 12 ничьих и восемь поражений.

Ранее Лоренцо тренировал перуанский «Мельгар» и был ассистентом Хосе Пекермана в сборных Колумбии и Аргентины (до 20 лет).

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