Колумбийская федерация продлила контракт с тренером после вылета с ЧМ

Колумбийская федерация футбола (FCF) объявила о продлении контракта с главным тренером сборной Нестором Лоренцо, сообщается на официальном сайте организации.
Аргентинский специалист возглавляет команду с 2022 года.
«Этим соглашением FCF подтверждает поддержку тренерской работы, которую проводит Лоренцо во главе нашей сборной», — говорится в заявлении федерации.
Под руководством 60-летнего Лоренцо сборная Колумбии завоевала серебряные медали Кубка Америки-2024, где в финале уступила Аргентине в дополнительное время (0:1). В период с сентября 2022 года по июнь 2024-го команда не потерпела ни одного поражения, проведя 28 матчей без проигрышей.
На чемпионате мира-2026 колумбийцы дошли до ⅛ финала, где уступили Швейцарии в серии пенальти (0:0, 3:4).
Всего под руководством аргентинца сборная провела 51 матч, записав на свой счет 31 победу, 12 ничьих и восемь поражений.
Ранее Лоренцо тренировал перуанский «Мельгар» и был ассистентом Хосе Пекермана в сборных Колумбии и Аргентины (до 20 лет).