В Испании предсказали сроки возвращения России в мировой футбол: «Сыграет на ЧМ-2030»

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА по политическим причинам с 2022 года.
— Пошло движение по возвращению российского спорта на международную арену. Вы верите, что скоро допустят и футболистов?
— Чисто интуитивно могу сказать, что еще рано. Потому что футбол — это, наверное, самый политизированный вид спорта. Поэтому я пока это не вижу. Сложно представить, что скоро вернут. Думаю, следующий турнир, на котором сыграет Россия — это чемпионат мира 2030 года. Раньше — очень сомневаюсь. Но это мое личное мнение. Все ждут, что закончатся боевые действия, и только после этого начнется движение. И легче будет допустить сначала клубы, чем сборную, — заявил Ортега в интервью Odds.ru.
В июле Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и снял рекомендации по отстранению российских атлетов от международных турниров во всех видах спорта.