В Испании предсказали сроки возвращения России в мировой футбол: «Сыграет на ЧМ-2030»

— Чисто интуитивно могу сказать, что еще рано. Потому что футбол — это, наверное, самый политизированный вид спорта. Поэтому я пока это не вижу. Сложно представить, что скоро вернут. Думаю, следующий турнир, на котором сыграет Россия — это чемпионат мира 2030 года. Раньше — очень сомневаюсь. Но это мое личное мнение. Все ждут, что закончатся боевые действия, и только после этого начнется движение. И легче будет допустить сначала клубы, чем сборную, — заявил Ортега в интервью Odds.ru.