В ловушке. Как Расчетный центр ФИФА изолирует российский футбол. Юридическая колонка Зайцева

Что это за структура
Как гром среди ясного неба прогремела новость о том, что «Ахмат» получил запрет на регистрацию новичков по решению Дисциплинарного комитета ФИФА. Могло показаться, что речь идет об очередном трансферном споре, задолженности перед игроком или неисполнении решения футбольных органов. Однако причина оказалась совершенно иной — и она намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Причиной бана «Ахмата» оказался ФИФА Clearing House или в переводе на русский язык — Расчетный центр. Это механизм, который уже несколько лет является обязательной частью международной трансферной системы, но о его существовании большинство болельщиков даже не подозревает.
В последние годы ФИФА последовательно реформирует мировой рынок игроков, делая его все более и более диджитал. Сначала федерация ушла от передачи международных трансферных сертификатов по факсу, заменив их электронной системой ФИФА TMS. Затем все споры и дисциплинарные дела от электронных писем и факсов перешли в специальный ФИФА Legal Portal. Потом возник Расчетный центр как глобальная система распределения компенсаций за подготовку и солидарных выплат между клубами.
Главная идея создания такого центра достаточно проста. Каждый международный трансфер запускает целую цепочку обязательных отчислений в пользу команд, которые занимались подготовкой футболиста. Речь идет о компенсации за воспитание молодых игроков и так называемом механизме солидарности, когда часть трансферной суммы распределяется между клубами, принимавшими участие в доведении футболиста до высокого уровня.
На протяжении многих лет подобные платежи осуществлялись напрямую между клубами. На практике это регулярно приводило к проблемам. Одни не знали о возникновении права на получение выплат, другие сталкивались с задержками, третьим приходилось обращаться в ФИФА для взыскания причитающихся сумм. Именно поэтому Международная федерация приняла решение создать независимый Расчетный центр, чтобы облегчить командам жизнь, но, забегая вперед, скажем, что она только усложнилась.
Расчетный центр зарегистрирован во Франции как самостоятельное юридическое лицо и действует под надзором французского финансового регулятора. По сути, это мини-банк. Его единственная задача — выступать посредником при осуществлении отдельных платежей внутри международной трансферной системы.
Сейчас все выплаты компенсаций за подготовку футболистов и солидарного механизма должны проходить исключительно через Расчетный центр. Иными словами, клубы больше не вправе самостоятельно перечислить такие средства напрямую друг другу. Сначала деньги поступают в центр, который после завершения всех предусмотренных процедур распределяет их между командами, имеющими право на получение соответствующих выплат.
Проверка на соответствие
Однако именно здесь появляется еще один важный элемент всей системы. Для того чтобы получить деньги через Расчетный центр или, наоборот, перечислить их другому клубу, необходимо сначала стать клиентом этого мини-банка. Для этого каждый обязан пройти специальную процедуру Compliance Assessment — проверку на соответствие. По своей сути это комплексный финансовый мониторинг, который делает банк при открытии счета клиенту, проводимый по всем бюрократическим стандартам ЕС.
Расчетный центр изучает структуру собственности клуба, сведения о конечных бенефициарах, источники финансирования, а также проверяет соблюдение требований законодательства по противодействию отмыванию денежных средств, финансированию терроризма, международным санкциям и другим требованиям финансового регулирования. Только после успешного прохождения этой процедуры клуб получает аккредитацию и может пользоваться услугами центра. Именно на этом этапе и возникла проблема, которая сейчас касается практически всего российского футбола.
По имеющейся у меня информации, на сегодняшний день ни один российский клуб не смог успешно пройти процедуру проверки на соответствие. Возможно, есть единичные счастливчики, но они мне не известны. Причины при этом отличаются. У одних возникают сложности из-за санкционного статуса самой организации — к таковым относятся ЦСКА и «Ахмат». У других вопросы появляются в связи с санкциями, примененными к акционерам или иным связанным с клубами лицам. Есть и такие, кто месяцами находится в переписке с ФИФА, регулярно загружает дополнительные документы, отвечает на многочисленные запросы, но до сих пор так и не получил никакого окончательного решения — ни положительного, ни отрицательного.
Если клуб не прошел проверку на соответствие, он не может стать клиентом Расчетного центра ФИФА. С момента его запуска выплаты компенсации за подготовку, как и солидарные, должны осуществляться исключительно через Расчетный центр, а прямые платежи, напомню, больше не допускаются. Иными словами, если раньше один клуб мог самостоятельно исполнить свою обязанность перед другим, то теперь такой возможности уже нет — необходимо использовать механизм центра.
Получается достаточно необычная ситуация. Представители России не уклоняются от исполнения своих обязательств и не отказываются проходить проверку. Напротив, предоставляют необходимые документы, взаимодействуют с ФИФА и отвечают на дополнительные запросы. Однако по причинам, которые зачастую не зависят от самих клубов, воспользоваться новой системой они не могут.
Что делать
До последнего времени казалось, что подобная ситуация создает исключительно финансовые сложности. Однако недавнее решение Дисциплинарного комитета Международной федерации футбола показало, что последствия могут оказаться значительно серьезнее.
Регламент Расчетного центра ФИФА предусматривает дисциплинарную ответственность за непрохождение проверки на соответствие, в том числе запрет на регистрацию игроков за повторное. Вместе с тем тот же Регламент содержит важное исключение: если невозможность пройти проверку на соответствие вызвана действием международных санкций в отношении страны, дисциплинарные меры могут не применяться. Но почему-то в отношении «Ахмата» их применили.
Не вдаваясь в обстоятельства конкретного дела, которые не являются предметом публичного обсуждения, можно отметить лишь одно — в данном деле речь идет скорее о несовершенстве действующего механизма, чем о попытке «Ахмата» уклониться от исполнения требований Международной федерации футбола. Если клуб объективно не имеет возможности стать клиентом Расчетного центра ФИФА вследствие действующих международных ограничений, то очевидно, что сама система нуждается в определенной корректировке.
Данная проблема выходит далеко за рамки одного клуба. Она затрагивает интересы всего российского футбола, так как риск санкций существует в отношении его каждой команды, а кроме того, из-за невозможности осуществления расчетов наши клубы теряют большие деньги.
Именно поэтому РФС, на мой взгляд, необходимо уже сейчас включиться в решение вопроса. Очевидно, что механизм Расчетного центра ФИФА в его нынешнем виде применительно к российским клубам фактически не работает. Следовательно, необходим поиск специального решения, которое позволит нашим командам исполнять свои обязательства и получать причитающиеся выплаты, не нарушая при этом требований ФИФА и международного финансового законодательства. Одним из возможных вариантов могло бы стать осуществление расчетов через счета Международной федерации в дружественной юрисдикции, например, в Катаре. В противном случае проблема будет лишь усугубляться, а количество подобных споров и дисциплинарных производств неизбежно возрастет.
Юрий Зайцев, Telegram-канал «Зайцев.Net».