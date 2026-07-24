В ловушке. Как Расчетный центр ФИФА изолирует российский футбол. Юридическая колонка Зайцева

По имеющейся у меня информации, на сегодняшний день ни один российский клуб не смог успешно пройти процедуру проверки на соответствие. Возможно, есть единичные счастливчики, но они мне не известны. Причины при этом отличаются. У одних возникают сложности из-за санкционного статуса самой организации — к таковым относятся ЦСКА и «Ахмат». У других вопросы появляются в связи с санкциями, примененными к акционерам или иным связанным с клубами лицам. Есть и такие, кто месяцами находится в переписке с ФИФА, регулярно загружает дополнительные документы, отвечает на многочисленные запросы, но до сих пор так и не получил никакого окончательного решения — ни положительного, ни отрицательного.