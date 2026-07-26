Назначение Пирло в сборную Италии вызвало споры из-за российского букмекера

По информации источника, переговоры Итальянской федерации футбола (FIGC) с Пирло близки к завершению. Ранее ряд итальянских депутатов высказались против кандидатуры специалиста из-за связей с букмекерской компанией. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, контракт Пирло с букмекером связан с его работой в клубе чемпионата ОАЭ «Дубай Юнайтед», который он возглавляет с лета 2025 года. Владельцем клуба является российский бизнесмен Сергей Ломакин. По утверждению газеты, после ухода из «Дубай Юнайтед» контракт Пирло с букмекером будет завершен.