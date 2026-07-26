Назначение Пирло в сборную Италии вызвало споры из-за российского букмекера

РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Назначение Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии по футболу вызвало политические споры из-за контракта с российской букмекерской компанией. Об этом сообщает издания La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, переговоры Итальянской федерации футбола (FIGC) с Пирло близки к завершению. Ранее ряд итальянских депутатов высказались против кандидатуры специалиста из-за связей с букмекерской компанией. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, контракт Пирло с букмекером связан с его работой в клубе чемпионата ОАЭ «Дубай Юнайтед», который он возглавляет с лета 2025 года. Владельцем клуба является российский бизнесмен Сергей Ломакин. По утверждению газеты, после ухода из «Дубай Юнайтед» контракт Пирло с букмекером будет завершен.
Пирло 47 лет, он также возглавлял турецкий «Фатих Карагюмрюк», итальянские «Ювентус» и «Сампдорию», под его руководством туринский клуб выиграл кубок (2021) и суперкубок страны (2020).
В качестве игрока Пирло выступал за «Ювентус», «Брешию», «Интер», «Реджину», «Милан» и «Нью-Йорк Сити». Он является шестикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Италии, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира 2006 года, завоевал серебро чемпионата Европы — 2012, бронзу Кубка конфедераций — 2013.