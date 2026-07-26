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Неста: с Пирло я делил комнату дольше, чем с женой

Друг на всю жизнь.

Источник: Соцсети

Алессандро Неста посетил крупный итальянский подкаст «Passa dal BSMT» и рассказал, почему Андреа Пирло стал для него куда больше, чем просто партнером по команде.

«За всю карьеру ближе всех мне был Андреа Пирло. Мы жили в одной комнате около десяти лет — на сборах “Милана” и сборной Италии. Когда проводишь с человеком столько времени, вы в итоге проживаете вместе абсолютно все.

Честно говоря, я, наверное, провел больше ночей в одной комнате с Пирло, чем со своей женой!

Мы прошли бок о бок каждый турнир, каждый сбор, каждую победу, каждое разочарование и каждый тяжелый момент. Поэтому наша связь такая крепкая. Для меня он не просто бывший партнер — это друг на всю жизнь".

Роднее родного.