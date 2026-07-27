Мальдини может покинуть Федерацию футбола Италии, если Пирло не назначат главным тренером сборной

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
После неудачной попытки пригласить Хосепа Гвардиолу Мальдини и советник федерации Леонардо остановились на кандидатуре Пирло. Они считают, что 47-летний специалист соответствует концепции современного футбола.
Однако ранее появилась информация, что назначению могут помешать связи Пирло с российской букмекерской компанией FONBET.
По информации источника, Мальдини отверг альтернативные кандидатуры Антонио Конте и Роберто Манчини. Технического директора не устраивает частая смена клубов Конте, а Манчини не убедил его после ухода из сборной Италии в 2023 году.
Мальдини согласился работать в федерации при условии, что сможет самостоятельно выбрать нового главного тренера. Если руководство отклонит кандидатуру Пирло, Паоло может расценить это как ограничение своих полномочий и задуматься об уходе.