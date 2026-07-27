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Мальдини может покинуть Федерацию футбола Италии, если Пирло не назначат главным тренером сборной

Технический директор Федерации футбола Италии (FIGC) Паоло Мальдини может покинуть свой пост, если организация заблокирует назначение Андреа Пирло главным тренером сборной.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

После неудачной попытки пригласить Хосепа Гвардиолу Мальдини и советник федерации Леонардо остановились на кандидатуре Пирло. Они считают, что 47-летний специалист соответствует концепции современного футбола.

Однако ранее появилась информация, что назначению могут помешать связи Пирло с российской букмекерской компанией FONBET.

По информации источника, Мальдини отверг альтернативные кандидатуры Антонио Конте и Роберто Манчини. Технического директора не устраивает частая смена клубов Конте, а Манчини не убедил его после ухода из сборной Италии в 2023 году.

Мальдини согласился работать в федерации при условии, что сможет самостоятельно выбрать нового главного тренера. Если руководство отклонит кандидатуру Пирло, Паоло может расценить это как ограничение своих полномочий и задуматься об уходе.