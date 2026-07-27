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Женщину-арбитра сбили с ног во время потасовки в матче «Метц» — «Фортуна»

Женщина-арбитр была вынуждена покинуть поле после того, как ее сбили с ног во время попытки разнять конфликт между игроками в товарищеском матче между «Метцем» и нидерландской «Фортуной» (3:1), сообщает ESPN.

Женщина-арбитр была вынуждена покинуть поле после того, как ее сбили с ног во время попытки разнять конфликт между игроками в товарищеском матче между «Метцем» и нидерландской «Фортуной» (3:1), сообщает ESPN.

Матильда Демонке оказалась в центре потасовки после того, как на 40-й минуте накалились страсти из-за фола на нападающем «Фортуны» Леквинсио Зефейке, которого потянули за футболку.

Зефейк отреагировал агрессивно и вступил в перепалку с несколькими игроками «Метца», что спровоцировало других футболистов обеих команд броситься в центр конфликта.

Демонке попыталась восстановить порядок, но была сбита с ног в суматохе и тяжело упала на газон, а видео инцидента распространилось в социальных сетях. Конфликт произошел прямо перед рекламным щитом с надписью: «Уважайте судью».

26-летний арбитр оставалась на земле несколько минут, держась за руку, пока на поле выбегали помощники судьи, медицинский персонал и сотрудники службы безопасности, чтобы оценить ее состояние и взять ситуацию под контроль.

Демонке смогла продолжить работу, когда игра возобновилась, перейдя на позицию помощника судьи, но покинула поле в перерыве.

Один из первоначальных помощников судьи взял на себя управление игрой во втором тайме, а один из зрителей, который также является судьей-любителем, вышел на линию в качестве помощника.

По данным французских СМИ, в результате инцидента Демонке получила легкое сотрясение мозга.

«Фортуна» описала этот эпизод как «примечательный момент» в отчете о матче, опубликованном на сайте клуба, но не предоставила дополнительных подробностей о состоянии Демонке. «Метц» не упомянул инцидент в своем отчете.