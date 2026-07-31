Анчелотти: «Три товарищеских матча станут началом нового цикла для сборной Бразилии»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей команды.
"Эти три товарищеских матча станут началом нового цикла, который должен привести сборную к целям ближайших лет — Кубку Америки 2028 года и чемпионату мира 2030 года. Мы используем эти три товарищеских матча, чтобы пригласить в сборную новых игроков, особенно молодых, которые смогут проявить свой талант в ближайшие годы.
Интеграция с юношескими категориями и оценка работы в командах игроков до 15, до 17 и до 20 лет очень важны. Мы должны учитывать, что четыре года назад Райан выступал в команде до 17 лет и стал очень важным игроком. Нам нужно иметь хорошую связь с командой игроков до 20 лет, а также использовать подготовку к следующим Олимпийским играм, где многие игроки, теоретически, могут быть на чемпионате мира 2030 года", — цитирует Анчелотти сайт сборной.
Сборная Бразилии 25 и 29 сентября сыграет со сборной Австралии, а 3 октября — со сборной Индии.
На ЧМ-2026 Бразилия проиграла Норвегии (1:2) в ⅛ финала.