Анчелотти: «Три товарищеских матча станут началом нового цикла для сборной Бразилии»

Интеграция с юношескими категориями и оценка работы в командах игроков до 15, до 17 и до 20 лет очень важны. Мы должны учитывать, что четыре года назад Райан выступал в команде до 17 лет и стал очень важным игроком. Нам нужно иметь хорошую связь с командой игроков до 20 лет, а также использовать подготовку к следующим Олимпийским играм, где многие игроки, теоретически, могут быть на чемпионате мира 2030 года", — цитирует Анчелотти сайт сборной.