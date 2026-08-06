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Энрике — о поражении от «Мальорки»: «Сложно дать объективную оценку этому матчу»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал крупное поражение от «Мальорки» (0:3) в товарищеском матче.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал крупное поражение от «Мальорки» (0:3) в товарищеском матче.

"Сложно дать объективную оценку этому матчу. Думаю, первый тайм мы провели достаточно интересно, но допустили ошибку, которая привела ко второму пропущенному мячу, и после этого стало тяжело. Тем не менее я доволен тем, что увидел. Несколько наших воспитанников провели очень хорошие матчи. Главной задачей этой игры было улучшение физической готовности. Это не тот результат, которого нам хотелось, но таков футбол.

Когда играешь против «Пари Сен-Жермен», это служит дополнительной мотивацией для любой команды — это совершенно естественно. Для нас это первая неделя предсезонной подготовки, и в составе было много воспитанников академии. Это очень молодые футболисты, и я должен отметить как их уровень, так и их отношение к делу. Через три дня нас ждёт ещё один товарищеский матч. Все идет так, как и ожидалось. Мы ждём возвращения игроков, выступавших за свои сборные, прежде чем сможем по-настоящему увидеть, какой будет наша команда", — приводит официальный сайт клуба слов Энрике.