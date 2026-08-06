Энрике — о поражении от «Мальорки»: «Сложно дать объективную оценку этому матчу»

Когда играешь против «Пари Сен-Жермен», это служит дополнительной мотивацией для любой команды — это совершенно естественно. Для нас это первая неделя предсезонной подготовки, и в составе было много воспитанников академии. Это очень молодые футболисты, и я должен отметить как их уровень, так и их отношение к делу. Через три дня нас ждёт ещё один товарищеский матч. Все идет так, как и ожидалось. Мы ждём возвращения игроков, выступавших за свои сборные, прежде чем сможем по-настоящему увидеть, какой будет наша команда", — приводит официальный сайт клуба слов Энрике.