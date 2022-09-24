Испания — Швейцария: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Лидер группы 2 Лиги А встречается с последней командой группы после четырех туров. Матч освежает в памяти уникальный во многих смыслах Евро-2020, где испанцы и швейцарцы зарубились друг с другом на стадии четвертьфинала 2 июля прошлого года в Санкт-Петербурге. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти хладнокровнее оказались представители «Фурии Рохи», причем команды на двоих реализовали лишь четыре 11-метровых из 9. Впрочем, это уже история, как и встреча первого круга Лиги наций, где Испания снова была сильнее по игре и по результату — 0:1 в Женеве.

Команда Луиса Энрике — явный фаворит и на этот раз, тем более швейцарцы спустя рукава играют в Лиге наций, хотя и смогли одолеть Португалию. Но финалисты предыдущего турнира не должны повторить ошибки соседей. У Испании достаточно молодая и амбициозная команда, которая рвется проявить себя, а швейцарцы под руководством Мурата Якина играют от обороны, выглядят довольно скучно и мало забивают: два мяча в четырех матчах нынешней Лиги наций.

На что ставить

Испания — Швейцария Сделать ставку

С учетом формы команд и коэффициентов вероятность очередной домашней победы «красной фурии» слишком высока, чтобы ее игнорировать. В пяти очных встречах этих соперников за последние четыре года ни разу не был превзойден тотал 2.5. Испания владеет мячом и территорией во всех матчах, но играет прагматично, при этом не блещет хорошей реализацией моментов. При большом числе победных матчей лишь дважды за последние пару лет испанцы громили соперника, в матчах с Грузией и Исландией, а обычно ограничиваются 1−2 забитыми мячами. Отсюда два варианта ставки. Либо П1 и обе забьют — нет. БК Olimpbet предлагает ее за 2.17, либо П1 и тотал меньше 2.5 за очень приятный коэффициент 3.20. Выбирать вам. Удачной игры!

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Игорь Борунов