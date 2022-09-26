Англия — Германия: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Матч сборных Англии и Германии на лондонском «Уэмбли» принципиально не повлияет на турнирное положение в группе 3 Лиги А. Германия уже потеряла шансы на первое место и выход в плей-офф, за который поспорят сенсационные венгры и итальянцы, а Англия даже в случае победы останется последней и отправится в Лигу В следующего розыгрыша турнира. Так что встреча хотя и принципиальная, но по сути товарищеская и послужит для обеих сборных важным этапом подготовки к чемпионату мира в Катаре, ведь больше официальных матчей до старта мундиаля-2022 не будет.

Хозяев считают фаворитами, но распределение коэффициентов довольно ровное, вероятность всех трех исходов почти одинакова. Ожидается упорная борьба, в которой вряд ли соперники позволят друг другу создать множество моментов, поэтому на тотал меньше 2.5 коэффициенты ниже, чем на «верх». Сделать ставку довольно сложно, потому что перед матчем мы даже не знаем, насколько оптимальные составы изберут Гарет Саутгейт и Ханс-Дитер Флик, ведь это хорошая возможность для экспериментов. Однако попробуем.

На что ставить

Англия — Германия Сделать ставку

По игре и результатам в этом международном цикле сборная Германии смотрелась лучше. Саутгейту прощали унылую игру без риска по принципу «как бы чего не вышло», пока англичане побеждали, но после Евро-2020 команда добивалась уверенных побед лишь в матчах со слабыми сборными, а против крепких соперников чередовала ничьи и поражения, потому и осталась с 2 очками к финишу Лиги наций. У немцев тоже проблемы с победами, зато перебор ничейных результатов, а первое поражение после Евро Германия потерпела только что, неожиданно уступив дома Венгрии.

Продолжать неприятную серию немцы точно не захотят, к тому же именно Англия остановила их на Евро, и самое время, вновь оказавшись в Лондоне, брать реванш. Поэтому советуем поставить на то, что Германия как минимум не уступит, а чтобы коэффициент был интереснее, добавить к этому прогноз на тотал меньше 2.5. У БК Olimpbet на сайте или в приложении хорошее предложение за такую комбинацию — 2.48.

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Игорь Борунов