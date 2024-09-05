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Швеция одержала победу над Азербайджаном в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 1-го тура группы 1 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Азербайджана и Швеции.

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). В качестве главного арбитра встречи выступил Балаж Берке (Венгрия). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной Швеции.

На 65-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Швеции Александер Исак, получив передачу от Виктора Дьёкереша. Следующим на 71-й минуте отметился снова Исак, оформив дубль во встрече. На 80-й минуте подтвердил преимущество Швеции Виктор Дьёкереш, забив гол. Один мяч на 82-й минуте отыграл нападающий Азербайджана Ренат Дадашов.

В группе 1 Лиги C также выступят сборные Эстонии и Словакии. Они встретятся в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Азербайджан
1:3
Первый тайм: 0:0
Швеция
Футбол, Лига наций C, Группа 1
5.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Tofiq Bahramov Republican Stadium
Главные тренеры
Ариф Асадов
Йон Даль Томассон
Голы
Азербайджан
Ренат Дадашов
82′
Швеция
Александр Исак
65′
Александр Исак
71′
Виктор Дьекереш
80′
Нереализованные пенальти
Азербайджан
Рамиль Шейдаев
45′
Составы команд
Азербайджан
23
Мехти Дженетов
79′
4
Бахлул Мустафазаде
15
Бадави Гусейнов
3
Эльвин Джафаргулиев
17
Турал Байрамов
9
Ренат Дадашов
49′
22
Аббас Гусейнов
83′
2
Амин Сейдиев
7
Джошгун Диниев
75′
10
Озан Кокчу
8
Эмин Махмудов
69′
18
Джейхун Нуриев
20
Алексей Исаев
83′
16
Эльвин Джамалов
11
Рамиль Шейдаев
83′
19
Нариман Ахунзаде
Швеция
12
Виктор Йоханссон
4
Исак Хин
6
Людвиг Аугустинссон
21
Деян Кулушевски
9
Александр Исак
17
Виктор Дьекереш
3
Линус Вальквист
59′
72′
15
Карл Старфельт
90′
18
Ясин Айяри
72′
8
Йенс Каюсте
19
Маттиас Сванберг
64′
14
Антон Салетрос
11
Энтони Эланга
46′
13
Кен Сема
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
21
9
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
3
Фолы
13
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Балаж Берке
(Венгрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти