Швеция одержала победу над Азербайджаном в матче Лиги наций УЕФА

На 65-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Швеции Александер Исак, получив передачу от Виктора Дьёкереша. Следующим на 71-й минуте отметился снова Исак, оформив дубль во встрече. На 80-й минуте подтвердил преимущество Швеции Виктор Дьёкереш, забив гол. Один мяч на 82-й минуте отыграл нападающий Азербайджана Ренат Дадашов.