Сегодня в первом номинально домашнем поединке группы С3 в венгерском городе Залаэгерсег белорусы разошлись миром с командой Болгарии — 0:0. Болгары с самого начала захватили инициативу, много атаковали, создали несколько опасных моментов, но голкипер Федор Лапоухов отразил все угрозы своим воротам. После перерыва игра выровнялась, но никому из соперников так и не удалось отличиться. В другой сегодняшней встрече этого квартета футболисты Северной Ирландии обыграли в Белфасте сборную Люксембурга — 2:0.
Во втором туре 8 сентября белорусы сыграют в гостях с командой Люксембурга, а 12 октября снова в Венгрии будут соперничать с футболистами Северной Ирландии.
Победители четырех групп лиги С напрямую выйдут в лигу В. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи со сборными, занявшими третьи места в квартетах лиги В.
Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью с болгарами в Лиге наций
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси стартовали с ничьей в новом сезоне Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом номинально домашнем поединке группы С3 в венгерском городе Залаэгерсег белорусы разошлись миром с командой Болгарии — 0:0. Болгары с самого начала захватили инициативу, много атаковали, создали несколько опасных моментов, но голкипер Федор Лапоухов отразил все угрозы своим воротам. После перерыва игра выровнялась, но никому из соперников так и не удалось отличиться. В другой сегодняшней встрече этого квартета футболисты Северной Ирландии обыграли в Белфасте сборную Люксембурга — 2:0.
Карлос Алос
Илиан Илиев
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
4
Александр Мартынович
84′
20
Захар Волков
18
Кирилл Капленко
9
Макс Эбонг
83′
5
Трофим Мельниченко
14
Евгений Яблонский
72′
77′
8
Александр Селява
15
Юрий Ковалев
64′
13
Сергей Карпович
7
Евгений Шикавка
83′
21
Владислав Климович
23
Дмитрий Антилевский
64′
11
Максим Киреев
1
Димитар Митов
3
Живко Атанасов
5
Алекс Петков
56′
16
Виктор Попов
4
Илиа Груев
13
Фабиан Нюрнбергер
20
Филип Крастев
29′
74′
6
Валентин Антов
77′
7
Иван Минчев
89′
11
Кирил Десподов
83′
19
Ахмед Ахмедов
8
Радослав Кирилов
77′
17
Мартин Минчев
9
Александр Колев
83′
22
Станислав Иванов
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
17
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
17
Фолы
13
1
Офсайды
1
Главный судья
Овидиу Хацеган
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти