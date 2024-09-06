Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью с болгарами в Лиге наций

Сегодня в первом номинально домашнем поединке группы С3 в венгерском городе Залаэгерсег белорусы разошлись миром с командой Болгарии — 0:0. Болгары с самого начала захватили инициативу, много атаковали, создали несколько опасных моментов, но голкипер Федор Лапоухов отразил все угрозы своим воротам. После перерыва игра выровнялась, но никому из соперников так и не удалось отличиться. В другой сегодняшней встрече этого квартета футболисты Северной Ирландии обыграли в Белфасте сборную Люксембурга — 2:0.



Во втором туре 8 сентября белорусы сыграют в гостях с командой Люксембурга, а 12 октября снова в Венгрии будут соперничать с футболистами Северной Ирландии.



Победители четырех групп лиги С напрямую выйдут в лигу В. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи со сборными, занявшими третьи места в квартетах лиги В.