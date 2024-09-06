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«Только мне известно, как это тяжело». Роналду — о 900-м забитом мяче в карьере

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после того, как он забил 900-й гол в своей карьере, что произошло в матче 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций с Хорватией (2:1).

Источник: Getty Images

Португалец стал первым футболистом в истории, кто забил 900 голов в официальных встречах.

«Это очень много значит для меня. Хотел достичь данного показателя уже давно и знал, что скоро всё случится, ведь я по-прежнему продолжаю играть. Сегодня был прекрасный матч в исполнении двух команд. Португалия играла вполне здорово.

Я испытываю волнение. Возможно, выглядит так, что у меня просто новое достижение, однако только мне известно, как это трудно работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Это оставит уникальный след в моей карьере», — приводит слова Роналду Record.

Португалия
2:1
Первый тайм: 2:1
Хорватия
Футбол, Лига наций А,
5.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Estadio da Luz
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Златко Далич
Голы
Португалия
Диогу Далот
(Бруну Фернандеш)
7′
Криштиану Роналду
(Нуну Мендеш)
34′
Хорватия
Диогу Далот
41′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
3
Рубен Диаш
5
Диогу Далот
19
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
10
Бернарду Силва
14
Гонсалу Инасиу
77′
4
Антониу Силва
23
Витор Феррейра Витинья
90′
9
Педру Гонсалвеш
7
Криштиану Роналду
87′
21
Диогу Жота
17
Рафаэл Леау
46′
2
Нелсон Семеду
20
Педру Нету
46′
15
Жоау Невеш
Хорватия
1
Доминик Ливакович
4
Йошко Гвардиол
6
Йосип Шутало
19
Борна Соса
8
Матео Ковачич
9
Андрей Крамарич
3
Марин Понграчич
46′
5
Дуйе Чалета-Цар
2
Кристиян Якич
77′
13
Петар Сучич
10
Лука Модрич
72′
77′
14
Иван Перишич
15
Марио Пашалич
67′
21
Лука Сучич
16
Мартин Батурина
61′
22
Игор Матанович
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
7
5
Фолы
6
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Халил Умут Мелер
(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти