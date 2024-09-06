«Только мне известно, как это тяжело». Роналду — о 900-м забитом мяче в карьере

«Это очень много значит для меня. Хотел достичь данного показателя уже давно и знал, что скоро всё случится, ведь я по-прежнему продолжаю играть. Сегодня был прекрасный матч в исполнении двух команд. Португалия играла вполне здорово.



Я испытываю волнение. Возможно, выглядит так, что у меня просто новое достижение, однако только мне известно, как это трудно работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Это оставит уникальный след в моей карьере», — приводит слова Роналду Record.