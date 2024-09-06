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Чудо-вечер в футболе. Худшая сборная Европы выиграла первый официальный матч в истории!

Сборная Сан-Марино ждала этого 37 лет.

Источник: FSGC.SM

В первый день нового сезона Лиги наций случилась… как бы это правильно назвать? Нет, не сенсация даже. Самое настоящее чудо! Сборная Сан-Марино одержала первую в своей истории победу в официальных (турнирных) матчах. И вторую — за все годы существования национальной команды. Те есть с сентября 1987-го.

Сборная Сан-Марино — самая слабая в Европе по рейтингу ФИФА. Она занимает всего лишь 210-е место. На её фоне даже команды Вьетнама и Таиланда, с которыми играет сейчас Россия, покажутся топ-сборными. В составе Сан-Марино собраны в основном игроки из местных клубов, а также футболисты из малоизвестных итальянских команд бог знает каких дивизионов.

Неудивительно, что в Лиге наций сборная Сан-Марино выступает в слабейшей Лиге D. Её соперниками по группе стали Лихтенштейн (199-е место в рейтинге ФИФА) и Гибралтар (198-е место). Победитель этого трио выйдет напрямую в Лигу С, а занявший второе место отправится в стыки. Теперь команда 55-летнего итальянца Роберто Чеволи неожиданно для самой себя ввязалась в борьбу за повышение в классе и захватила лидерство в группе.

Домашний матч с Лихтенштейном сборная Сан-Марино провела если не с позиции силы, то как минимум на равных. По показателю ожидаемых голов даже превзошла соперника — 0,56 против 0,33 xG. Статистика ударов — 8:9 (в створ — 3:0). Исход матча решил мяч, забитый в начале второго тайма 19-летним нападающим Нико Сенсоли, представляющим «Академию Сан-Марино». Это его первый гол в четырёх играх за национальную команду. Конечно же, хозяева после своего успеха радовались так, словно выиграли чемпионат мира. Некоторые плакали, когда прозвучал финальный свисток. На странице сборной в соцсетях творилось какое-то безумие.

Фамилия тренера Чеволи войдёт в историю футбола Сан-Марино. Ранее он возглавлял «Монцу», «Реджину» и «Новару». Со сборной работает с 2023 года.

Интересно, что свою первую победу команда Сан-Марино одержала 20 лет назад в товарищеском матче над тем же Лихтенштейном. Ещё дважды эти команды играли вничью. У Лихтенштейна только три выигрыша. Вот что значит неудобный соперник.

Празднуй, Сан-Марино! В честь такого события пятницу можно объявлять выходным днём в стране.

Анатолий Романов

Сан-Марино
1:0
Первый тайм: 0:0
Лихтенштейн
Футбол, Лига наций D,
5.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Olimpico di Serravalle
Главные тренеры
Роберто Чеволи
Конрад Фюнфштюк
Голы
Сан-Марино
Нико Сенсоли
53′
Составы команд
Сан-Марино
1
Эдоардо Коломбо
4
Джакомо Бенвенути
5
Микеле Чеволи
51′
6
Данте Росси
90+7′
7
Андреа Контадини
23
Маттео Валли Касадеи
12
Алессандро Тоси
71′
3
Томмазо Бенвенути
10
Лоренцо Капицчиони
80′
22
Марчелло Муларони
17
Алессандро Голинуччи
62′
21
Михаэль Баттистини
87′
20
Нико Сенсоли
62′
18
Самуэле Дзаннони
9
Никола Нанни
71′
19
Николас Джакопетти
Лихтенштейн
1
Беньямин Бюхель
7
Марсель Бюхель
9
Ферхат Саглам
10
Сандро Визер
90+1′
18
Николас Хаслер
10′
20
Сандро Вольфингер
3
Максимилиан Геппель
63′
2
Феликс Обервадитцер
5
Никлас Бек
63′
4
Мартин Марксер
8
Арон Зеле
62′
17
Симон Лючингер
16
Фабио Нотаро
81′
22
Йонас Бек
19
Эмануэль Зунд
63′
14
Ливио Майер
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
2
11
Фолы
20
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Андрис Трейманис
(Латвия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти