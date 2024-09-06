Чудо-вечер в футболе. Худшая сборная Европы выиграла первый официальный матч в истории!

Домашний матч с Лихтенштейном сборная Сан-Марино провела если не с позиции силы, то как минимум на равных. По показателю ожидаемых голов даже превзошла соперника — 0,56 против 0,33 xG. Статистика ударов — 8:9 (в створ — 3:0). Исход матча решил мяч, забитый в начале второго тайма 19-летним нападающим Нико Сенсоли, представляющим «Академию Сан-Марино». Это его первый гол в четырёх играх за национальную команду. Конечно же, хозяева после своего успеха радовались так, словно выиграли чемпионат мира. Некоторые плакали, когда прозвучал финальный свисток. На странице сборной в соцсетях творилось какое-то безумие.