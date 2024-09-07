Сборная Англии обыграла Ирландию в первом матче после ухода Саутгейта

Сборная Англии провела первый матч под руководством и.о. главного тренера Ли Карлсли. Он сменил Гарета Саутгейта, который 16 июля подал в отставку. Англичане с Саутгейтом проиграли в двух подряд финалах Евро (2020, 2024), дошли до полуфинала на ЧМ-2018 и ¼ финала на ЧМ-2022.