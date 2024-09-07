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Сборная Англии обыграла Ирландию в первом матче после ухода Саутгейта

Встреча Лиги наций завершилась со счетом 2:0, отличились Деклан Райс и Джек Грилиш.

Источник: Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images

Футболисты сборной Англии в гостях обыграли команду Ирландии со счетом 2:0 в первом туре Лиги наций. Голы забили Деклан Райс (11-я минута) и Джек Грилиш (26).

Сборная Англии провела первый матч под руководством и.о. главного тренера Ли Карлсли. Он сменил Гарета Саутгейта, который 16 июля подал в отставку. Англичане с Саутгейтом проиграли в двух подряд финалах Евро (2020, 2024), дошли до полуфинала на ЧМ-2018 и ¼ финала на ЧМ-2022.

Примечательно, что родившийся в Бирмингеме Карсли в бытность футболистом выступал за сборную Ирландии, где родилась его бабушка. Райс и Грилиш также играли за молодежную сборную Ирландии.

В следующем матче Лиги наций сборная Англии 10 сентября примет Финляндию, Ирландия в тот же день дома сыграет с Грецией.

Лига наций была создана в 2018 году с целью замены товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Турнир выигрывали Португалия (2019), Франция (2021) и Испания (2023).

Другие результаты дня в Лиге наций:

Грузия — Чехия — 4:1 (Хвича Кварацхелия (пен), Георгий Чакветадзе, Жорж Микаутадзе, Георгий Кочорашвили — Лукаш Калвах);

Фарерские острова — Северная Македония — 1:1;

Армения — Латвия — 4:1;

Молдавия — Мальта — 2:0.

Ирландия
0:2
Первый тайм: 0:2
Англия
Футбол, Лига наций B,
7.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Aviva Stadium
Главные тренеры
Хеймир Халльгримссон
Ли Карсли
Голы
Англия
Деклан Райс
11′
44879
(Деклан Райс)
26′
Составы команд
Ирландия
1
Кивин Келлехер
4
Дара О`Ши
22
Натан Коллинз
14
Джейсон Молумби
65′
21
Сэмми Смодич
45′
20
Чидози Огбене
2
Шеймус Коулман
58′
12
Джейк О`Брайен
77′
7
Мэтт Доэрти
58′
17
Джейсон Найт
8
Уильям Смоллбоун
75′
6
Алан Браун
11
Роберт Брэйди
68′
83′
9
Эван Фергюсон
10
Адам Ида
76′
13
Кейси Макатир
Англия
1
Джордан Пикфорд
2
Трент Александр-Арнолд
15
Леви Колвилл
16
Марк Гехи
4
Деклан Райс
7
Букайо Сака
6
Харри Магуайр
85′
5
Джон Стоунс
10
Джек Грилиш
77′
17
Морган Гиббс-Уайт
18
Кобби Майну
14′
78′
19
Анжел Гомеш
9
Гарри Кейн
85′
20
Джаррод Боуэн
11
Энтони Гордон
78′
21
Эбере Эзе
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
17
1
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
15
Фолы
9
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти